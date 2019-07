Tregua di due giorni dal gran caldo: rischio temporali e fenomeni estremi. Le previsioni

Il grande caldo sta per lasciare l'Italia almeno per alcuni giorni. La penisola e le isole "continuano a essere contese tra una circolazione di aria fresca sul Centro Nord Europa e l'anticiclone africano che interessa i Paesi del Mediterraneo", scrivono i meteorologi di 3bmeteo.com che aggiungono che "questa situazione determina un'Italia divisa in due sul fronte meteo. Il Nord lambito da code di perturbazioni con temporali a tratti forti mentre su gran parte del Centrosud dominano sole e gran caldo".

Tromba d'aria in Toscana

Una tromba d'aria ha colpito la zona nord di Livorno danneggiando la copertura di alcuni capannoni industriali di via Enriques. Non si registrano feriti. Sul posto sono impegnate dalle sei di stamani le squadre del comando provinciale di Livorno per le verifiche e la messa in sicurezza di capannoni industriali danneggiati. I danni, come segnalano i vigili del fuoco, hanno interessato prevalentemente le coperture dei fabbricati mentre la raffica ha rovesciato anche alcuni container.

Tra martedì e mercoledì ci sarà una tregua. Il grande caldo con punte di 40 gradi nel centro della Sardegna, in Puglia e Calabria e in genere nel Sud lascerà il posto a fenomeni temporaleschi. L'Italia resta comunque tendenzialmente divisa in due con pioggia e grandinate al Nord e in parte del Centro, con una certa variabilità associata a locali acquazzoni e temporali, e caldo al Sud.

Pericolo nubifragi

Si attendono anche fenomeni estremi, come denunciato da Coldiretti che ha già registrato 112 fenomeni fuori standard dall'inizio dell'estate con tempeste di grandine, nubifragi, trombe d'aria, fulmini, pioggia violenta e forte vento. Scrive il sito meteorologico che "l'ondata di temporali che interesserà alcune zone della Penisola tra martedì e mercoledì potrà dimostrarsi particolarmente violenta con possibili nubifragi, grandinate e colpi di vento. Questo perché le correnti in arrivo dal nord Europa saranno testa a testa con l'aria molto calda portata dall'anticiclone africano che insisterà ancora sulle regioni centro meridionali e il contrasto sarà molto acceso".