Tredicenne ucciso da un pirata della strada, Tosi: 'Vergognoso che sia ancora libero'

"Il pirata della strada che ha investito e ucciso il povero Chris Obeng Abom (se lo avesse soccorso anziché lasciarlo lì, il ragazzo sarebbe vivo) è a piede libero, ed è una vergogna; mentre alcuni dei poliziotti di Verona accusati di maltrattamenti ancora da accertare rimangono agli arresti. La giustizia italiana ha delle storture evidenti, per colpa dell'orientamento politicizzato di taluni (pochi) magistrati".

A dirlo Flavio Tosi, deputato di Forza Italia ed ex sindaco di Verona, il quale spiega che "è inconcepibile che sia ancora libera la persona che prima ha falciato con l'auto Chris e poi è scappata vigliaccamente con il corpo del ragazzino tredicenne esanime a bordo strada". "L'omicidio stradale - ha ricordato Tosi - è un reato grave e in questa circostanza non ci sono dubbi sulla colpevolezza del soggetto. Ed è un reato gravissimo anche l'omissione di soccorso: è stato dimostrato che se Chris fosse stato aiutato, si sarebbe salvato. Il pirata della strada non è credibile quando afferma di non essersi accorto di averlo investito".

Il pirata della strada e il ragazzino ucciso

Il pirata in questione è un operaio veronese di 39 anni l'autore dell'investimento di Chris travolto la notte fra lunedì e martedì da un'auto pirata, e morto all'ospedale poche ore dopo. L'uomo ha dei precedenti anche legati alla guida in stato di ebrezza. I Carabinieri sono arrivati a lui grazie al sistema di videosorveglianza comunale ed ai rottami dell'autovettura rinvenuti sull'asfalto dai militari. Dopo alcune indagini si è infatti risaliti a una 64enne, madre dell'uomo, titolare dell'auto.

Chris è stato travolto dall'auto mentre camminava sul ciglio della provinciale 12 dell’Aquilio, nel Veronese, dall'auto che poi si è data alla fuga. Tre i tentativi di rianimazione fra la notte di lunedì e la mattina di martedì, l'adolescente che si allenava e sognava una carriera da calciatore non ce l'ha fatta, il suo cuore ha ceduto. Dopo l'estate avrebbe dovuto cominciare la terza media, era figlio di una famiglia di origine ghanese che era arrivata a San Vito di Negrar 20 anni fa, il padre faceva il pavimentista. Chris era il maggiore di tre fratelli a comprenderne uno di un anno in meno e una sorellina di 8 anni, tutti nati e cresciuti in Veneto.