Tre regioni in zona bianca: ecco le regole dal primo giugno per ristoranti palestre e discoteche

Prove di normalità con l'entusiasmo delle grandi occasioni e la consapevolezza che non sarà esattamente un "liberi tutti" e che vaccinazioni e comportamenti individuali responsabili restano fondamentali per la riapertura dell'Italia. Ma si comincia dalle prime tre regioni che passano in zona bianca da lunedì 31 maggio: Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise. La conferma nell'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

Via coprifuoco e avanti con le riaperture

Nelle tre regioni in zona bianca viene eliminato il coprifuoco alle 23 e si procede spediti con le riaperture. I governatori hanno alla firma provvedimenti per riaprire parchi tematici e di divertimento, piscine e centri natatori al coperto, centri benessere e termali, feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all'aperto e al chiuso, fiere, sagre, congressi e convegni, sport all'aperto, sale giochi e scommesse, bingo e casinò, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, corsi di formazione, concerti ed eventi culturali.

Green pass per matrimoni e cerimonie

La partecipazione ai ricevimenti matrimoniali e altre cerimonie permane l'obbligo del green pass per gli invitati. Si pensava che questa misura, a lungo invocata, fosse superata dai numeri incoraggianti dei contagi e decessi in netto calo, mentre le vaccinazioni procedono. Ma è rimasto il riferimento al Dpcm dello scorso 18 aprile, e dunque il green pass resta. Nel resto d'Italia le aperture arriveranno gradualmente dal 1 giugno bar e ristoranti potranno lavorare pure al chiuso, poi dal 7 giugno dovrebbero diventare "bianche" Abruzzo, Liguria, Veneto e Umbria. Dal 14, stante la conferma dei dati, dovrebbero seguire le altre.

La severità di Solinas

Nonostante il ritorno in zona bianca della Sardegna, il governatore Solinas mantiene una linea dura nei confronti degli arrivi nell'Isola. Nella sua ordinanza restano fino al 15 giugno le restrizioni per l'ingresso, sempre vincolato al green pass per chi sia vaccinato, sia guarito dal Covid-19 o abbia un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti alla partenza.