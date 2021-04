Tre film di Fenix Entertainemnt inediti in Italia arrivano su Sky

Roma, 28 apr. (askanews) - Fenix Entertainemnt S.p.A, società di produzione cinematografica e musicale quotata in Borsa sul nuovo segmento professionale Aim Pro Italia, comunica di aver siglato un accordo con Sky per la messa in onda sul canale Sky Cinema di tre titoli ancora inediti in Italia.Il primo film in uscita, che sarà disponibile dal 28 aprile, è il thriller "Dietro la notte", realizzato da Fenix con Rai Cinema e opera prima cinematografica del regista Daniele Falleri, noto per aver partecipato a numerose serie televisive di successo come "Il commissario Manara" e molte altre. Il film sarà disponibile fino al 25 maggio 2021 nella sezione Pay Per View Sky Premiere Prima fila, e a seguire sarà disponibile in piattaforma per tutti gli abbonati. Tra suspense e colpi di scena, i protagonisti del film Fortunato Cerlino, Stefania Rocca, Roberta Giarrusso e Elisa Visari, dovranno superare una fatidica notte in cui niente è come sembra.Il 15 maggio sarà la volta di "Ostaggi", opera prima di Eleonora Ivone prodotto da Fenix con Wake Up Produzioni e con il sostegno della Calabria Film Commission e tratto dall'omonima piece teatrale di successo di Angelo Longoni. Girato interamente a Cosenza tra agosto e settembre 2021, è stato il primo film che Fenix Entertainment ha realizzato alla riapertura dei set cinematografici, dopo lo stop imposto dalla crisi pandemica. Il dramedy corale, che affronta la tematica della crisi dei piccoli imprenditori italiani muovendosi sulle orme della commedia all'italiana, dove la narrazione realistica corre parallelamente al sorriso, vanta un cast molto importante composto da Gianmarco Tognazzi, Vanessa Incontrada, la coppa Volpi Elena Cotta, Francesco Pannofino, Jonis Bashir, la stessa Ivone e Alessandro Haber. La pellicola uscirà in Pay Per View su Sky Premiere Prima fila fino all'11 giugno 2021, per poi essere disponibile in Pay per tutti gli abbonati.Il 1 giugno, infine, uscirà su Sky in Pay per gli abbonati un titolo internazionale molto prestigioso: "Dna - Le radici dell'amore", della pluripremiata cineasta francese Maïwenn (Polisse - Premio della Giuria al Festival di Cannes 2011; Mon Roi - Miglior interpretazione femminile al Festival di Cannes 2015 a Emmanuelle Bercot), ritratto di una giovane donna alla ricerca delle proprie radici culturali e famigliari. Interpretato da attori di grande talento e riconoscimento internazionali, quali la stessa Maïwenn, i premi César Luis Garrel e Fanny Ardant e la giovane stella nascente Marine Vacht (nota al pubblico italiano per aver recentemente interpretato la fata in Pinocchio di Matteo Garrone)."Questi film erano destinati ad un primario sfruttamento cinematografico - ha dichiara l'ad. della società Riccardo Di Pasquale - purtroppo la chiusura delle sale imposta dalla pandemia ci ha costretto a resettare la nostra strategia distributiva e ad uscire direttamente in piattaforma. Le sfide però non ci spaventano, perché la forza di una realtà dinamica come la nostra, in un periodo così complesso, è stata quella di aver saputo reagire con immediatezza alle difficoltà. Sono quindi entusiasta che il pubblico possa finalmente godere di queste tre bellissime pellicole, e di uscire con un partner così prestigioso come Sky, che da decenni è pioniere e leader mondiale nella distribuzione digitale; perché sono certo che sapranno valorizzarle al meglio".