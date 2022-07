Travolto da un muletto a Forlì, muore operaio

(ANSA) - FORLÌ, 02 LUG - Incidente mortale sul lavoro a Forlì. A perdere la vita un operaio di 50 anni, Cristian Pasini. L'uomo, poco dopo le 6, era impegnato con un muletto a spostare merci nel piazzale di un supermercato in centro città. Per cause ancora da chiarire il mezzo si è ribaltato travolgendolo. Al personale sanitario intervenuto le sue condizioni sono subito apparse critiche a causa dei gravi traumi da schiacciamento subiti. Trasportato d'urgenza al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena, l'operaio è deceduto poco dopo. Da chiarire la dinamica di quanto accaduto e le eventuali responsabilità. Sul posto Polizia e medicina del lavoro. (ANSA).