Camorra, agguato al boss in ristorante. Terrore tra i clienti in fuga. Era il capo degli scissionisti

Sarebbero due i killer che, armati di pistole di diverso calibro, hanno ucciso, esplodendo diversi colpi, Vincenzo Nappi, 57 anni, ritenuto dai carabinieri e dalla Direzione Distrettuale Antimafia il capozona a Melito del clan Amato Pagano. L'agguato è scattato poco prima delle 14: quando hanno sentito gli spari i pochi clienti presenti si sono buttati a terra in cerca di riparo. All'esterno del ristorante, che si affaccia sulla corte di un palazzo, li attendeva un complice, sempre secondo le prime risultanze investigative.

La vittima frequentava raramente quella trattoria nella quale oggi c'erano pochi clienti: finora nessuno, neppure i titolari, sarebbe stato in grado di fornire informazioni utili ai militari. Nappi era una persona nota alle forze dell'ordine e alla magistratura: risultava essere disoccupato; da una prima compagna aveva avuto due figli ed era in attesa di un altro figlio da una seconda compagna che è incinta.

Nappi era considerato uno dei vertici degli scissionisti, una volta facente parte del clan Di Lauro di Secondigliano.

Ad arrestarlo, nel 2011, a Mugnano (Napoli) furono i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Giugliano in Campania: era ricercato da tre mesi in quanto sfuggito a un blitz che assicurò alla giustizia otto persone, tutte legate allo stesso clan, a cui la DDA contestava, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, traffico e spaccio di stupefacenti ed estorsioni. Aveva precedenti per associazione, è stato in carcere fino all'agosto 2020. Era stato sottoposto alla sorveglianza speciale fino all'ottobre dello stresso anno.