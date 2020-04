Distanziamento, mascherina e no al controllo biglietti. E sull'aereo il sedile centrale vuoto, Ryanair: 'Norme stupide'

Uno dei settori dove gli esperti del governo si stanno concentrando nell'elaborazione delle regole della cosiddetta fase 2 sono i trasporti. Come permettere alle persone di muoversi senza entrare strettamente in contatto fra di loro ed evitando assembramenti quali quelli che si creano normalmente nelle stazioni? La soluzione sta scritta nella bozza di protocollo condiviso per la Fase 2 del ministero dei Trasporti portato ieri alla cabina di regia, che verrà reso pubblico nell'arco di qualche giorno.

Distanziamento, mascherina, no controllo biglietti

Intanto sui treni ci sarà la possibilità di utilizzare la "leva tariffaria", ovvero il diverso prezzo dei biglietti per evitare ogni tipo di assembramento nel trasporto pubblico. L'obiettivo è evitare ogni tipo di assembramento, e dunque, con una "eventuale applicazione di leve tariffarie per distribuire la domanda", ovvero con tariffe diverse a seconda dell'orario. Non è tutto perché nelle stazioni sarà previsto il distanziamento e percorsi separati per ingresso e uscita dai mezzi pubblici e anche dalle stazioni, con la creazione di percorsi "a senso unico", dispenser con igienizzanti, ma anche l'eliminazione il più possibile dei biglietti cartacei sostituiti da quelli elettronici.

Sull'aereo, prevede il decreto in elaborazione, ci sarà il distanziamento tra i passeggeri e per tutti l'obbligo di tenere guanti e mascherina per tutta la durata del volo aereo. Sul treno e sull'autobus ci sarà la possibilità di eliminare il controllo dei biglietti e la vendita a bordo.

Senza rispetto delle norme interruzione del servizio

Non mancherà la misurazione della temperatura con il termoscanner sia per i passeggeri in partenza sia in arrivo - con l'ipotesi di farlo al terminal partenze e alla discesa del velivolo - obbligo del rispetto del distanziamento anche sull'aereo, dove i viaggiatori dovranno tenere mascherina e guanti), sanificazione (in base al traffico) di tutti gli spazi negli aeroporti cercando di separare nettamente arrivi e partenze.

E se qualcuno decidesse di non rispettare le norme? I mezzi saranno dotati di annunci e cartelli che spieghino come si devono comportare i viaggiatori "con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio, per motivi di sicurezza sanitaria". Fra le misure sono inclusi anche sanificazione frequente, mascherine, guanti e tutte le protezioni per il personale viaggiante e per tutti i lavoratori che sono a contatto con il pubblico.

C'è chi dice no

A prendere le distanze ma non per dare seguito alle misure anti-cornavirus è Ryanair, la compagnia aerea irlandese che sull'"assembramento in volo" ha costruito la sua fortuna. Il patron Michael O'Leary ha infatti reso noto che non intende "dare seguito alle stupide regole di distanziamento" stabilite per rendere sicuro il viaggio in tempi di Coronavirus. La misura prevederebbe la poltroncina centrale libera. "Così il nostro business va in frantumi", ha detto l'Ad. Tanto più che la compagni aerea low cost ha ottenuto proprio oggi uno schiaffo dalla Corte di giustizia di Bruxelles che, al ricorso della compagnia contro l'Antitrust che gli contestava la poca trasparenza nelle tariffe applicate per i voli, ha decretarto che la compagnia dovrà indicare chiaramente l'Iva applicata ai biglietti e le tasse aeroportuali otre ai costi per il check in qualura non ci fosse l'alternativa gratuita.

Ma non è tutto perché la compagnia, che prevede un rientro nel suo fatturato solo fra tre anni, chiede l'abbattimento delle tasse aeroportuali, informando che "darà priorità" agli scali che assicureranno "zero tasse (di atterraggio e aeroportuale, ndr)" tra maggio e ottobre, "zero tassa di atterraggio e tassa aeroportuale ridotta del 50%" tra novembre e marzo del 2021 e "tassa aeroportuale ridotta del 50%" tra aprile e ottobre 2021".