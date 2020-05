Un trapianto polmonare salva un 18enne di Milano, il donatore è un giovane sardo

Un trapianto polmonare ha salvato la vita a un 18enne a Milano, il donatore è un giovane sardo, trenta anni, morto a Samassi in un incidente stradale. Un trapianto eccezionale, il primo in Europa, grazie a un gesto di solidarietà straordinario arrivato dalla Sardegna. Erano di Davide Trudu i polmoni che hanno salvato la vita a un diciottenne operato al Policlinico di Milano: quelli di Francesco (così è stato chiamato il giovanissimo, anche se non è il suo vero nome) erano stati "bruciati" dal Covid e le sue condizioni erano disperate. Il suo destino ha incrociato quello di Davide: il 17 maggio è morto nel reparto di Rianimazione del Brotzu dopo essere caduto dal trattore guidato da un amico.

Il coraggio di una madre

Un dramma. Per la sua famiglia, per la sua compagna Simona, per l'intera comunità samassese. Ma la madre, pur sconvolta dal dolore, ha deciso: ha detto sì all’espianto degli organi di quel figlio perso troppo presto. Altri avrebbero vissuto grazie a lui. Il fegato è stato donato a un paziente gravissimo in Emilia Romagna. Il cuore batte ancora nel corpo di una giovane donna sarda. E i reni sono stati destinati a due sardi che potrebbero liberarsi dalla schiavitù della dialisi. Lo stesso giorno, nel riserbo che contraddistingue questo settore, un'equipe di specialisti è atterrata a Cagliari da Milano: l'espianto di polmoni non è una pratica ordinaria in Sardegna. E in Lombardia c'era una vita che bisognava cercare di salvare.

Il dramma di Francesco

Quella di Francesco, diciott'anni compiuti due settimane prima che in Italia esplodesse l'epidemia. Era giovane e sano, fino a quando il virus il 2 marzo non è entrato nel suo corpo. Prima la febbre. Poi il 6 marzo il ricovero nella terapia intensiva realizzata alla tensostruttura dell'Ospedale San Raffaele di Milano per l'aggravarsi delle sue condizioni. Solo due giorni dopo viene intubato. Le sue condizioni precipitano. Il 23 marzo i medici dell'Unità di Terapia Intensiva cardiochirurgica del San Raffaele lo devono collegare alla macchina Ecmo per la circolazione extracorporea: i polmoni non funzionano più. Le speranze sono poche. Si riaccendono quando i medici del San Raffaele discutono del caso con i colleghi della Chirurgia Toracica e Trapianti di Polmone del Policlinico di Milano, diretti da Mario Nosotti. Viene ipotizzato il trapianto dei polmoni: mai tentato prima.

Ora, si legge sul sito del Policlinico di Milano, "Francesco è sveglio, collaborante, segue la fisioterapia e viene lentamente svezzato dal respiratore. Ci vorrà ancora del tempo perché possa tornare a una vita il più possibile normale, ma forse il peggio è passato. Ora dovrà seguire una lunga riabilitazione, non tanto per l'infezione da coronavirus (dalla quale ormai è guarito), quanto per i 58 giorni che ha passato bloccato a letto, intubato e assistito dalle macchine".

Il trattore da cui è caduto Davide Trudu

La storia di Davide Trudu

Davide Trudu aveva chiesto un passaggio all'amico ed era salito a bordo del trattore rimanendo in piedi su una pedana accanto alla ruota posteriore. Durante una manovra ha però perso l'equilibrio, cadendo dal mezzo agricolo e battendo violentemente la testa. Il conducente non si sarebbe fermato per soccorrerlo ed era stato rintracciato poco dopo dai carabinieri nella sua abitazione a Samassi. Trasportato in elicottero all'ospedale Brotzu di Cagliari, Trudu era morto il giorno dopo: concluso periodo di osservazione legato alla donazione degli organi, la madre aveva dato il consenso al prelievo. Ora l’amico di Trudu è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso. I carabinieri della Compagnia di Sanluri hanno ricostruito la dinamica della tragedia.