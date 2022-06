Tragedia in vigneto, si ribalta trattore, 26enne schiacciato

(ANSA) - VERONA, 21 GIU - Un incidente di lavoro in un vigneto è costato la vitta oggi ad un giovane di 26 anni, Marco Accordini, rimasto schiacciato sotto il trattore che stava manovrando. Era figlio di Daniele Accordini, direttore generale della Cantina Valpolicella di Negrar (Verona). Il giovane era al lavoro nella tenuta di famiglia, un'azienda agricola e di agriturismo, a Fumane (Verona), in località La Cà., quando per cause ancora in fase d'accertamento, il trattore che stava guidando si è improvvisamente piegato e poi capovolto, forse per una improvvisa asperità. Per il 26enne non c'è stato nulla da fare. I sanitari del Suem hanno potuto solo constatare il decesso del giovane. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei Carabinieri e degli ispettori dello Spisal, intervenuti con i vigili del fuoco sul luogo della tragedia. il presidente di Assoenologi, Riccardo Cottarella, ha espresso il proprio cordoglio al padre del ragazzo e a tutti i soci della Cantina veronese. (ANSA).