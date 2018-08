Calabria, tragedia nel canyon del torrente Raganello: i morti sono dieci, salvi tre ragazzi

Sono stati rintracciati, e sono in buone condizioni, tre giovani pugliesi di 21, 22 e 23 anni, che erano stati inseriti nella lista delle persone disperse dopo la piena del torrente Raganello, in Calabria. I tre si erano accampati in località Valle d'Impisa, una località a monte della zona del disastro e dove i cellulari non hanno campo. A dare notizia del loro ritrovamento è stata un'amica che attraverso Twitter ha informato le forze dell'ordine dicendo "sono vivi". Pertanto il bilancio delle vittime si ferma a dieci persone, dopo che un uomo ferito era deceduto nell'ospedale di Cosenza in conseguenza di un trauma toracico. I feriti attuali sono 11.

La bimba di nove anni ricoverata

Una bambina di 9 anni è stata trasferita dall'ospedale di Cosenza al Policlinico Gemelli di Roma dove è stata posta in sedazione profonda, con prognosi riservata. La piccola, che viene ventilata artificialmente, presenta insufficienza respiratoria acuta dovuta a inalazione di acqua fangosa. E' ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrico diretto dal Professor Giorgio Conti, della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS.

"Al 99,9%", ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, assieme alla prefetta di Cosenza, Paola Galeone, al termine della riunione del Comitato per l'ordine pubblico che si é svolta nel municipio di Civita, "non ci sono più dispersi tra le persone coinvolte dalla piena. Le ricerche comunque proseguiranno ancora per un giorno, hanno precisato le autorità.

Chi sono le vittime

I nomi delle 10 vittime sono stati resi noti dalla prefettura di Cosenza: la guida, unico calabrese, Antonio De Rasis, 32 anni; Paola Romagnoli, 55 anni, di Bergamo; Gianfranco Fumarola, 43 anni, di Martina Franca (Taranto); Miriam Mezzolla, 27 anni, di Taranto; Claudia Giampietro, 31 anni, di Conversano (Bari); Maria Immacolata Marrazzo, 43 anni, di Ercolano (Napoli); Carmela Tammaro, 41 anni, di Napoli; Antonio Santopaolo, 44 anni, di Napoli; Carlo Maurici, 35 anni, di Roma e Valentina Venditti, 34 anni, di Roma. "Si è chiuso il capitolo tragedia e poteva andare peggio. Immaginate se la macchina dei soccorsi non fosse stata così solerte. Ventitré persone messe in salvo e 11 feriti. Ora chiudiamo questa parte e poi ci dedichiamo al resto", ha detto la prefetta Galeone, incontrando i giornalisti, e chiudendo la fase di emergenza e soccorso.

"C'era l'allerta gialla. E ricordo a tutti che con l'allerta gialla ci possono anche essere morti", ha detto il capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli. Un evento che, ha ricordato ancora Borrelli, "era in qualche modo prevedibile". La dopmanda resta dunque senza risposta: perché nessuno ha pensato di chiudere le Gole?

Fascicolo aperto per omicidio colposo

La Procura della Repubblica di Castrovillari per la tragedia del Raganello ha aperto un fascicolo contro ignoti ipotizzando i reati di omicidio colposo, lesioni colpose, inondazione e omissione d'atti d'ufficio. Lo ha riferito il procuratore Eugenio Facciolla. Al momento non è stata disposta l'autopsia sui corpi delle vittime. I corpi, comunque, presentano i traumi tipici del trascinamento in acqua.