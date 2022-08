Si dicono trapper ma sono criminali: da Traffik a Simba La Rue, l'estate fra aggressioni, minacce e arresti

Si definiscono artisti e trapper, ma sono conosciuti soprattutto per le imprese criminali. Sul fronte musicale devono dimostrare tutto, non c'è granché traccia di loro fra radio e classifiche. E a raccontarla per quello che è, questa escalation armata fra sedicenti ultimi rappresentanti dell'hip hop, appare grottesca. Un tempo ci si scandalizzava per le rese dei conti che costarono la vita a divi che vendevano milioni di copie dei loro album, come Notorious B.I.G e 2Pac. Qui si è di fronte a storie di malativa spiccia, brutale e che in alcuni casi sembrano semmai sottolineare il declino di una carriera mai nata. Questa volta è toccato a Jordan Tinti, 25 anni, brianzolo, meglio noto come Jordan Jeffrey Baby, e a Traffik, al secolo Gianmarco Fagà, 26 anni che, quando era in coppia con Gallagher, altro trapper della Capitale e suo ex amico, sosteneva di essere autore dalla prima canzone del genere musicale nel nostro Paese: Cavallini.

Rapine, minacce e arresto

Jordan e Traffik sono stati arrestati dai militari della stazione di Bernareggio (Monza e Brianza) per aver rapinato un operaio 41enne nigeriano della sua bicicletta e dello zaino, armati di coltello e al grido di "vogliamo ammazzarti perché sei nero" alla stazione di Carnate. Jordan, che ha il volto totalmente tatuato, era già noto ai carabinieri per aver postato un video in cui saltava sul tettuccio di una Gazzella e per aver insultato pesantemente Vittorio Brumotti nel corso di un suo servizio antidroga. Vive in Brianza e, nella convalida del fermo per rapina aggravata dall'uso delle armi dalla discriminazione razziale il giudice sottolinea come non abbia mai rispettato la sorveglianza speciale cui era sottoposto. I carabinieri non hanno quindi avuto dubbio nel riconoscerlo nelle fotografie che la vittima della rapina aveva scattato. L'altro, Traffik, ha un curriculum criminale ben più consistente: due anni e mezzo per aver rapinato dei fans che gli chiedevano un'autografo a Roma e aver pestato a sangue un cittadino del Bangladesh. Ha anche un processo per maltrattamenti ai danni dell'ex fidanzata e tra le ragioni per le quali il giudice ha disposto il carcere vi è anche il fatto che sostanzialmente non ha più una residenza, oltre ai precedenti penali. A Carnate, hanno affrontato l'operaio nigeriano appena sceso dal treno mentre tornava dal lavoro: sono comparsi all'improvviso, dalle scale di accesso ai binari, a torso nudo con le t-shirt a coprire loro le spalle. Hanno estratto dei coltelli: "Vogliamo ammazzarti perché sei nero".

L'uomo ha lasciato la bicicletta e lo zaino nel sottopasso, mentre i trapper continuavano a minacciarlo di morte per il colore della sua pelle.

Un'escalation preoccupante

I due hanno preso bicicletta e zaino e sono saliti sulla banchina. All'invito del nigeriano, dall'altra parte della stazione a restituirgli il maltolto, in tutta risposta hanno gettato la refurtiva tra i binari per poi tagliare con il coltello i copertoni della bici. Il tutto finito in un video che hanno poi postato sui social. La mattina dopo passeggiavano per Bernareggio e i Carabinieri li hanno presi. Jordan e Traffik non sono però i soli trapper finiti in carcere nelle ultime ore. Elia Di Genova, infatti, artista romano di 26 anni conosciuto come Elia 17 Baby, è stato fermato per tentato omicidio a seguito di una rissa con accoltellamento nella notte del 14 agosto sulla spiaggia del litorale di Olbia. E' stato rintracciato in un hotel a Porto Cervo nella camera di un amico. Quella notte era rimasto ferito in modo grave un 35enne sassarese, ora in ospedale a rischio paralisi.

La faida fra Simba La Rue e Baby Touche

E' dello scorso giugno l'aggressione coltelli alla mano in cui ha avuto la peggio Mohamed Lamine Saida, in arte trap Simba La Rue, cresciuto tra Francia e Italia e residente in Lombardia, a Lecco. Primo mini album su etichetta Warner e già più conosciuto di Jeffrey Baby e Traffik. Rivale ricambiato di Baby Touché, vero nome Amine Amagour di origine marocchina e residente a padova. Le loro "gang" si affrontano ed è Touché a mostrare sui suoi social il viso insanguinato dopo essere stato costretto a salire su un auto e picchiato da più persone. La pubblicazione del video da visibilità a Baby Touché, i like e le visualizzazioni si impennano ma anche le minacce di ritorsione per aver fatto l'infame. Poi le coltellate al rivale Simba, la cui banda nel mentre è stata colpita da nove arresti. Mentre a lui è stato negato l'ingresso in comunità col motivo che lì c'era già stato dopo una rapina e l'esperienza non aveva sortitto "evidentemente alcun effetto positivo". Su Youtube vanno dalle oltre centomila visualizzazioni per brano a (nel caso di Simba a oltre 7 milioni). Sono i numeri virali dell'esposizione video e social, quelli da cui quasi nessuno campa e paga i conti. Mancano i grandi successi discografici, mancano i premi e i tour gremiti (come nel caso di Fedez, Sfera Ebbasta, Marracash) ma la febbre per le minacce e la violenza esibita li spingono a non fermarsi, come vogliono i loro follower. E questo non è moralismo: è un'estate di faide e atti criminali fra chi si nasconde dietro un genere musicale.