Traffico intenso e code in autostrade ER

(ANSA) - BOLOGNA, 4 AGO - E' molto intenso, fin dalla mattina, sulle autostrade dell'Emilia-Romagna, il traffico per l'esodo estivo. Confermate le previsioni che indicavano la giornata come una delle più complicate per gli spostamenti. I punti più critici sono il nodo autostradale di Bologna, l'A14 e il tratto fra Piacenza e l'AutoCisa. Sull'A1 ci sono code a tratti fra Terre di Canossa e il bivio per l'A14 a Borgo Panigale, mentre sull'A14 i rallentamenti sono sia sul nodo di Bologna, sia nel tratto San Lazzaro-Cesena, il cui tempo di percorrenza è stimato in due ore. Situazione critica, sempre sull'A1 in direzione sud, anche fra Piacenza e Fidenza.