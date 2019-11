Traffico di droga a Roma, 51 arresti: a capo c'era 'Diabolik'

Roma, 28 nov. (askanews) - Con un'operazione chiamata "Grande Raccordo Criminale" 400 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, con il supporto di elicotteri ed unità cinofile, hanno arrestato tra Lazio, Calabria e Sicilia 51 persone (50 in carcere e 1 ai domiciliari) accusate di far parte di un'organizzazione criminale dedita al traffico di cocaina e hashish con base nella Capitale. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.Secondo gli inquirenti la banda era capeggiata da Fabrizio "Diabolik" Piscitelli, il capo ultrà della Lazio, ucciso il 7 agosto scorso al Parco degli Acquedotti, e da Fabrizio Fabietti, 42 anni, ritenuto il broker del narcotraffico capitolino, con qualificate relazioni sul fronte degli approvvigionamenti di droga (in affari con persone contigue alla 'ndrangheta, cosca Bellocco), sia rispetto a un nutrito "portafoglio clienti".Questi erano gli acquirenti all'ingrosso che, a loro volta, facevano da referenti e responsabili di sotto-gruppi criminali che riforniscono le diverse "piazze" di spaccio di quartiere a Roma (con basi a Nord nel quartiere Bufalotta, a Est nei quartieri San Basilio, Colli Aniene, Tor Bella Monaca e Borghesiana, a Sud nei quartieri Tuscolano e Romanina, a Ovest nei quartieri Ostia e Primavalle) e nelle zone limitrofe (comuni di Frascati, Ardea e Artena), secondo una vera e propria logica imprenditoriale di divisione dei compiti."Diabolik", comunque coinvolto nella compravendita di stupefacenti, era la figura di riferimento nel "controllo" del territorio, nonché di garanzia e affidabilità dell'associazione, che si avvantaggiava della sua leadership: Piscitelli godeva, infatti, di un particolare riconoscimento nella malavita e operava avvalendosi di soggetti alcuni dei quali coinvolti anche nell'associazione dedita al traffico di droga che fanno parte di una frangia ultrà dei tifosi della Lazio di cui era divenuto capo.