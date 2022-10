Toyota e Valore D insieme per promuovere diversità e inclusione

Roma, 21 ott. (askanews) - Valorizzare le differenze nel personale aziendale, sviluppare e promuovere politiche di equità, con un approccio alla gestione delle risorse umane finalizzato alla creazione di un ambiente di lavoro inclusivo.In collaborazione con "Valore D" - associazione che da anni si impegna per l'equilibrio di genere e per una cultura inclusiva nelle organizzazioni e nel Paese - Toyota Motor Italia ha promosso ed ospitato nel suo quartier generale a Roma una tavola rotonda incentrata sul tema della "Diversity & Inclusion": obiettivo celebrare l'unicità delle persone, promuovere l'inclusione, ma anche condividere buone pratiche nelle strategie di diversità lavorativa messe in campo da altre grandi imprese.Luigi Lucà, amministratore delegato Toyota Motor Italia: "Riteniamo importantissimo essere all'ascolto e confrontarci con le aziende che operano già da diversi anni in questo settore, che hanno già fatto della diversità e dell'inclusione una bandiera e quindi vogliamo imparare dalle aziende che sono leader da questo punto di vista, come fare meglio".Diversità, equità ed inclusione sono un vantaggio per un'impresa e da sempre parte integrante del DNA di Toyota, del suo modo di lavorare e di fare business, incarnate nella visione "Beyond Zero" dell'azienda, che mira a realizzare una società migliore dove ognuno possa essere libero di muoversi ed esprimere liberamente le proprie potenzialità, al di là di possibili pregiudizi, stereotipi, limitazioni o barriere, fisiche e culturali, grazie allo sviluppo di soluzioni di mobilità centrate sulla persona, sostenibili ed accessibili per tutti."Toyota Italia" sottolinea Lucà "crede moltissimo nella diversità e nell'inclusione e abbiamo intrapreso un percorso importante negli ultimi anni per accelerare, perchè riteniamo che questo sia importante non solo dal punto di vista dell'equità, ma anche dell'innovazione e dell'evoluzione dell'azienda stessa. Stiamo investendo moltissimo in termini di persone, risorse e di organizzazione per realizzare questo obiettivo. Il ruolo del governo è quello di fornire tutti gli strumenti necessari per accompagnare le aziende in questo percorso così importante".Rispettare le diversità e garantire pari opportunità e inclusione per tutti: valori fondamentali da raggiungere sui quali è necessaria una stretta collaborazione tra imprese e istituzioni. Elena Bonetti - Ministra per le Pari opportunità e la Famiglia: "Un'alleanza strategica, fondamentale su cui abbiamo lavorato in questi anni, definendo nell'ambito della Prima strategia nazionale per la parità di genere obiettivi chiari per la promozione del protagonismo delle donne nel mondo del lavoro, in particolare cito la Certificazione per la parità di genere. E' uno strumento profondamente innovativo che rientra in un asse strategico. Oggi investire nelle pari opportunità per tutti e in tutte le diversità, promuovere percorsi che sappiano davvero valorizzare i talenti di tutti è uno dei metodi attraverso i quali il nostro Paese ha ricostruito processi di investimento e di miglioramento, sia del tasso di occupazione che del Pil. Bisogna andare avanti. Questo futuro deve essere disegnato della multidimensionalità anche delle diversità".L'obiettivo è una società inclusiva, prospera, in cui nessuno sia lasciato indietro.