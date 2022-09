Totti rompe il silenzio: non ho tradito io per primo

Roma, 11 set. (askanews) - "Ho letto troppe sciocchezze, troppe bufale", "in particolare una: che il colpevole della rottura sarei soltanto io. Che il matrimonio sarebbe finito per colpa del mio tradimento. Questo punto voglio chiarirlo: non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli". Francesco Totti rompe il silenzio sulla fine del suo matrimonio con Ilary Blasi. Lo fa con una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui spiega: "la crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell'anno scorso. Ma io soffrivo da tempo"."Nella primavera del 2021 siamo andati in crisi definitivamente. L'ultimo anno è stato duro. Non c'era più dialogo, non c'era più niente", racconta Totti, ammettendo di avere commesso degli errori. "Certo. Quando si rompe, si rompe in due: 50 e 50. Avrei dovuto stare di più con lei, da solo. Invece nel weekend organizzavo con gli amici. C'era anche Ilary; ma avrei dovuto portarla a cena, dedicarle più attenzioni", dice.A quel tempo la storia con Noemi Bocchi non era ancora iniziata, anche se Dagospia ha pubblicato una foto in cui il 4 dicembre l'exa capitano della Roma e la sua attuale compagna sono seduti poco distanti allo stadio. "Noemi non era allo stadio con me. Siamo arrivati con auto diverse, avevamo posti diversi. Le pare che mi porto l'amante all'Olimpico? Un ambiente più intimo no? Comunque è vero che la conoscevo già. E la frequentavo come amica, con gli amici del padel. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022. Ripeto: non sono stato io a tradire per primo", insiste Totti.Totti spiega che a settembre dell'anno scorso sono cominciate ad arrivargli le prime voci su una presunta relazione di Ilary. "Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi", afferma. "Quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c'era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro. Me ne sono accorto in autunno, ma i messaggi erano di prima".Il tramite era "Alessia, la parrucchiera di Ilary, la sua amica", mentre dell'altro Totti non fa il nome. "È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l'ha avuto", commenta. E i messaggi? Dicevano "qualcosa tipo: vediamoci in hotel; no, è più prudente da me".Questa situazione ha mandato Totti in "depressione". "Non riuscivo più a dormire. Facevo finta di niente ma non ero più io, ero un'altra persona. Ne sono uscito grazie a Noemi", afferma ancora l'ex capitanpo della Roma, che descrive la donna come "l'opposto di Ilary, anche come carattere".La "storia" con Noemi è iniziata "dopo Capodanno". "Prima ci frequentavamo come amici", racconta. "Quando il 22 febbraio Dagospia ha pubblicato la foto allo stadio, quella scattata a dicembre, Ilary me ne ha chiesto conto. Io ho negato. All'inizio non ho detto la verità, né a lei né ai figli; com'era inevitabile che fosse, visto che speravo ancora di salvare tutto. Ma a quel punto mi sono tolto un peso, e ho domandato a Ilary di quest'altro uomo. Anche lei sulle prime ha negato. Diceva di non averlo mai incontrato. Poi ha capito che sapevo, e mi ha raccontato che con quel tipo si erano visti solo per prendere un caffè", spiega. "Abbiamo avuto un confronto a tre anche con Alessia, ed entrambe hanno negato. In realtà so che si erano conosciuti già nel marzo del 2021. E che lei ha frequentato lui e altri uomini un po' troppo da vicino. Prima che nascesse la mia storia con Noemi".