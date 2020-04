Toti: nuovo ponte Genova sarà percorribile a inizio estate

Genova, 27 apr. (askanews) - "Per l'inizio dell'estate il nuovo ponte di Genova sarà nuovamente percorribile". Lo afferma il governatore della Liguria e commissario per l'emergenza del Ponte Morandi, Giovanni Toti, commentando le operazioni di sollevamento dell'ultimo impalcato del nuovo viadotto autostradale."Il cantiere - sottolinea Toti - non si è mai fermato: né durante l'autunno più piovoso degli ultimi 50 anni che ha visto numerose allerte meteo, né durante questa emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Perciò penso che tutto questo possa diventare un esempio di come deve ripartire il Paese, con il coraggio della politica di prendersi delle responsabilità e decidere di cambiare con regole più semplici e nuove". "Il traguardo di oggi - conclude il governatore ligure - è un dovere morale anche verso chi in quella tragedia del 14 agosto 2018, che mai dimenticheremo, ha perso la vita su quel ponte e per tutta la sofferenza che quella tragedia ha portato con sé. Chiunque passerà da lì e vedrà il nuovo viadotto non potrà non pensare a quanto accaduto ma, sono certo, sentirà anche la forza di tutto questo impegno che si chiama speranza nel futuro".