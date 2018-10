Toscana, nuovo incendio sul Monte Serra: brucia versante lucchese

Roma, 1 ott. (askanews) - In Toscana durante la notte sono divampati nuovi incendi boschivi sul Monte Serra, questa volta in località Contra (comune di Camaiore) e Pieve di Compito (comune di Capannori), in provincia di Lucca. In entrambe le località il vento non aiuta le operazioni di spegnimento. Si stima in un ettaro la superficie percorsa su Camaiore e 4-5 ettari il bosco bruciato a Compito. Qui le maggiori preoccupazioni riguardano le fiamme 'in chioma' che risalgono la collina minacciando alcune abitazioni e diverse centinaia di ettari di bosco.Gli incendi colpiscono ancora una volta il Monte Serra, sul versante opposto a quello bruciato nell'incendio di Calci e Vicopisano. La vegetazione è simile, con vaste pinete e fitto sottobosco. Nonostante alti valori di umidità e qualche mm di pioggia caduta il fuoco è molto attivo.A terra, sotto il coordinamento del direttore delle operazioni, stanno lavorando squadre antincendi boschivi locali ed altre dirottate dall'incendio di Calci, dove la situazione è tranquilla, in attesa delle piogge previste nel pomeriggio. La sala operativa della Regione sta inviando altre squadre dalle province limitrofe. Sul posto presente personale dei Vigili del Fuoco.Due i canadair inviati per fronteggiare gli incendi e in azione anche due elicotteri della flotta regionale. Sono venti le squadre di operai forestali e volontari dell'organizzazione regionale antincendi boschivi impegnate attualmente sui due fronti di fuoco e un'altra decina di squadre è in arrivo nella zona inviata dalla Sala operativa regionale.