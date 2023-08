Torneo dedicato a Berlusconi, ci sono Pier Silvio e Fascina

(ANSA) - MONZA, 08 AGO - "Ho davvero tante emozioni nel cuore, ma l'affetto della gente è la cosa più bella. Questa storia non va dimenticata" così ha detto l'amministratore delegato di Mfe-Mediaset Pier Silvio Berlusconi arrivando all'U-Power Stadium di Monza dove si gioca il primo Trofeo Silvio Berlusconi tra Monza e Milan. Subito dopo di lui è arrivata anche Marta Fascina, la compagna del Cavaliere, accompagnata da due persone dello staff del Monza. Per lei si tratta della prima uscita pubblica dalla morte dell'ex premier avvenuta il 12 giugno 2023.

"Questa serata per noi è davvero emozionante - ha aggiunto Pier Silvio, secondogenito del Cavaliere - vedere tutta questa gente qui per papà è un qualcosa che ci dà molta forza. Era un grande uomo di sport, ha sempre amato il suo Milan e il Monza e ci ha sempre abituato a dei miracoli". "Per noi figli - ha concluso Pier Silvio - questa serata è una prova della grandezza e dell'umanità di mio padre per l'amore che ha dato allo sport e all'Italia". Allo stadio, oltre a Marta Fascina, ci sono, tra gli altri, anche il presidente del Milan Paolo Scaroni, il vicepresidente onorario del Milan Franco Baresi, il brand ambassador del club rossonero Daniele Massaro, l'amministratore delegato del Monza Calcio Adriano Galliani e il medico di Berlusconi Alberto Zangrillo. Presenti anche i deputati Alessandro Sorte, coordinatore di Forza Italia in Lombardia, e Stefano Benigni, coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani. Prima del calcio d'inizio c'è stata anche l'esibizione del gruppo musicale Il Volo. Le due curve hanno iniziato a cantare insieme cori in omaggio a Silvio Berlusconi. (ANSA). .