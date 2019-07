Torna TolfArte, festival di arte di strada e artigianato

Roma, 24 lug. (askanews) - Giunge alla 15esima edizione, TolfArte, Festival Internazionale dell'Arte di Strada e dell'Artigianato Artistico, in programma dal 1 al 4 agosto, a Tolfa, a Nord di Roma. Un'edizione da record: 4 giornate con 300 artisti per oltre 150 spettacoli a ingresso gratuito. Apertura affidata alla performance mozzafiato degli acrobati volanti Sonics.A decretare il successo della manifestazione, che richiama ogni anno oltre 50.000 spettatori nella cittadina di quasi 5.000 abitanti a circa 480 metri sul livello del mare, è il suggestivo percorso artistico di più di 1500 metri allestito con scenografie spettacolari realizzate con materiali di riciclo dall'artista Riccardo Pasquini.Tra le novità di quest'anno, un coinvolgimento totale della cittadinanza: ad ospitare le performance non saranno soltanto le piazze del centro storico ma anche vicoli, terrazze, balconi, negozi, cantine e abitazioni private che accoglieranno performance di teatro e improvvisazione e mostre di arte figurativa.Tra le varie esposizioni, il Palazzaccio di Tolfa, che sarà inaugurato per l'occasione dopo un intervento di restyling, ospiterà l'installazione "L'Esercito dell'Arte" ispirata a temi sociali, con la direzione artistica di Simona Sarti e costituita da 13 manichini interattivi creati da 13 artisti diversi.Anche per questa edizione, grande spazio alla street art, con i due murales che durante il festival saranno realizzati da Gianpaolo Flamini.Si parte giovedì primo agosto alle 21.30 con lo spettacolo "Osa" dei Sonics: in piazza Vittorio Veneto sarà allestita una macchina scenica a forma piramidale, fulcro di strabilianti coreografie e acrobazie aeree mozzafiato, poetiche e visionarie. TolfArte è organizzato dalla Comunità Giovanile di Tolfa e sostenuto dalla Regione Lazio attraverso il bando sullo Spettacolo dal Vivo e della Fondazione CARICIV.