Torna in pubblico il Coro del Carlo Felice di Genova

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - Il Coro del Teatro Carlo Felice di Genova torna a esibirsi in pubblico, per la prima volta da quando le norme anti-Covid hanno dapprima proibito e poi limitato gli spettacoli dal vivo. Il 3 luglio, nel piazzale delle feste del Porto Antico, lo spettacolo 'Viaggio in Europa', un programma che invita a viaggiare idealmente tra le epoche e le culture europee in un momento in cui viaggiare fisicamente è problematico. Sotto il tendone della pista del ghiaccio, davanti a una platea di circa duecento posti a distanza di sicurezza, 34 artisti del Coro della fondazione lirico-sinfonica genovese, diretti da Francesco Aliberti e accompagnati al pianoforte da Patrizia Priarone, eseguiranno brani che sono tra gli esempi più alti della musica corale europea di tutti tempi, come: il "Gloria in excelsis Deo" di Vivaldi, due cori dalla Passione secondo S. Giovanni di Bach, "Che del ciel, che degli Dei" da La clemenza di Tito di Mozart. (ANSA).