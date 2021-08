La tregua dal gran caldo sta per finire, nel weekend torna l'anticiclone Nordafricano Lucifero

Dopo il break estivo con temporali ed un calo termico, in particolare sulle aree del Nord-Est, ecco che l'anticiclone Nordafricano Lucifero sta per tornare. Da venerdì, ma soprattutto nel fine settimana, riporterà l'Italia a soffrire il caldo con un repentino aumento delle temperature massime che torneranno a misurare 33-36°C soprattutto al Centro-Nord e in città come Bologna, Padova, Milano, Firenze e Roma. Sia sabato e sia domenica il sole sarà prevalente e il cielo praticamente sereno o soltanto localmente poco nuvoloso su tutte le regioni.

Le previsioni per sabato

Sabato sarà una giornata ampiamente stabile e soleggiata su gran parte della nostra Penisola. Della nuvolosità più compatta la troveremo tra Campania e Calabria, in particolare sul versante tirrenico e sulla Sila, dove potrebbero svilupparsi anche dei piovaschi e locali temporali. Altrove sarà possibile qualche rovescio pomeridiano solo su Appennino Tosco-Emiliano e alto Adige. Temperature in rialzo, in particolare le massime che toccheranno ancora una volta i 35-36°C sulle aree pianeggianti di Emilia-Romagna, Toscana e Puglia, comprese tra i 30-32°C altrove

Domenica sole ovunque

Domenica un'altra giornata caratterizzata da stabilità interesserà l'Italia. Il sole splenderà praticamente ovunque da Nord a Sud. Durante le ore pomeridiane però, una significativa attività cumuliforme, potrebbe svilupparsi sui rilievi alpini ed appenninici. Brevi acquazzoni e temporali sono previsti specie sulle aree montuose di Valle d'Aosta, val d'Ossola, Alto Adige e Appennino Tosco-Emiliano, più asciutto altrove. Temperature in lieve aumento. Massime comprese tra 34 e 37°C, caldo intenso in val Padana. Data la distanza temporale si tratta di una linea di tendenza che potrebbe subire qualche cambiamento con i prossimi aggiornamenti.