Torino, uccide un ladro: indagato per eccesso legittima difesa

Roma, 7 giu. (askanews) - Un moldavo di 23 anni è morto nella notte a Pavone Torinese (Torino) ucciso da un colpo d'arma da fuoco mentre con altri complici stava tentando un furto in una tabaccheria ricevitoria, la "Winner Point" di Strada Torino 2.A sparare, intorno alle 3, sarebbe stato il titolare del negozio, Marcellino Iachi Bonvin, 67 anni, che abita nello stesso stabile della tabaccheria, al piano superiore, e che, accortosi di quanto stava accadendo, è sceso armato per affrontare i ladri. Nella sparatoria il moldavo è morto, mentre altri complici sono fuggiti.La dinamica è ancora tutta da accertare e la polizia sta eseguendo le indagini. Gli accertamenti sono coordinati dalla procura di Ivrea: il titolare è indagato per eccesso di legittima difesa, i pm lo stanno ascoltando per chiarire l'accaduto.A quanto si apprende dalla Procura, l'uomo è apparso "molto provato, non ha reso dichiarazioni spontanee e si è mostrato disponibile a essere interrogato la prossima settimana, dopo le risultanze tecniche della polizia scientifica".