Torino Jazz raddoppia, in estate e autunno

(ANSA) - TORINO, 24 LUG - Ci sarà anche in questo 2020 tormentato dal Covid, il Torino Jazz festival, che anzi si sdoppierà: l'ottava edizione, sempre diretta da Diego Borotti e Giorgio Li Calzi, è stata divisa dal 21 al 30 agosto, e dal 2 all'11 ottobre. In entrambi i casi - è stato spiegato oggi in conferenza stampa, presente anche la sindaca Chiara Appendino - i concerti saranno organizzati osservando le norme di sicurezza per pubblico, artisti e personale. 'Vogliamo torni la musica dal vivo, per la città e per chi fa quella musica", sottolinea l'assessora comunale alla Cultura, Francesca Leon. Il TJF estivo, dal 21 al 30 agosto, fa parte della rassegna Torino a Cielo Aperto, il cartellone di eventi culturali e ricreativi su tutto il territorio il cui obiettivo è invitare i cittadini a riappropriarsi degli spazi pubblici e dei parchi dopo il lockdown. In particolare, è inserito in Blu Oltremare, il calendario organizzate nel cortile Combo, il nuovo ostello a pochi passi da Porta Palazzo con spazi per manifestazioni. Il cartellone, come ha illustrato oggi l'assessore alla Cultura della Città, Francesca Leon, è ricco di grandi nomi nazionali e internazionali, e di concerti realizzati in esclusiva per il Tjf come quelle di Enzo Favata Glocal Report Quartet, Manu Katchè, Roberto Gatto Perfect Trio e Valentino Mastrandrea. (ANSA).