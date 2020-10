Torino, falso Made in Italy: sequestrate 7 tonnellate di prodotti

Torino, 9 ott. (askanews) - La Guardia di finanza di Torino ha sequestrato circa 7 tonnellate di prodotti contraffatti e denunciato 3 persone nell'ambito di un'indagine sul falso made in Italy.Saponette come terapia per la cura della "Scabbia", alimenti spacciati per italiani ma coltivati in Africa, farine miscelate con ingredienti sconosciuti e venduti come cereali di pregio; ma anche un laboratorio clandestino per la preparazione ed il confezionamento del pesce realizzato all interno di una toilette sono i prodotti al centro della frode commerciale scoperta dalle Fiamme gialle in un market nel quartiere di Porta Palazzo nel capoluogo piemontese. Rinvenuti anche oltre 200 chilogrammi di pesce in cattivo stato di conservazione.Per i fermati le accuse vanno dalla frode in commercio alla vendita di articoli con marchi contraffatti dall omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro, alla ricettazione.