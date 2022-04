Torino, 39enne incinta operata da sveglia: "Pensavo di non farcela"

"Pensavo di non farcela". Sorride all'ospedale Mauriziano di Torino la 39enne operata da sveglia, perche' alla 17esima settimana di gravidanza, per un grave empiema pleurico. Ancora qualche giorno di ricovero, poi potra' tornare a casa. "Era un'operazione da fare, in fretta. Poi una volta in sala operatoria e' andato tutto bene. Io ero sveglia, avevo l'anestesista che mi teneva la mano e ovviamente, sentivo tutto". "Per le condizioni generali della paziente abbiamo deciso subito per l'intervento chirurgico", spiega Paolo Righini, vicedirettore della Pneumologia dell'ospedale Mauriziano, che ha subito contattato la Chirurgia Toracica delle Molinette, strutture legate da anni da una proficua collaborazione. "Per il bambino, ma anche per lei, una paziente cosi' non si poteva assolutamente addormentare. La signora lo ha accettato ed e' stata molto collaborativa", aggiunge il chirurgo toracico Paraskevas Lyberis, che ha eseguito l'intervento. Immagini di Di Marco