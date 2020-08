Il titolare del Sottovento di Porto Cervo: “Un errore aprire le discoteche”

"Aprire le discoteche è stato un errore, o almeno senza linee guida chiare. La colpa non è dei gestori dei locali, non c'erano le condizioni di sicurezza, purtroppo tanta gente non ha rispetto per se e per gli altri, aveva ragione Solinas a chiedere il passaporto sanitario per chi arrivava in Sardegna". Walter Valloni, titolare del Sottovento di Porto Cervo, parla al telefono con l'Ansa dal letto dell'ospedale di Sassari, dove è ricoverato dopo aver contratto il Covid-19. "Ora sto meglio, non ho febbre, e attendo l'esito del secondo tampone", dice.

L'annuncio sulla pagina Facebook

“Appresa la notizia di un caso di positività al Covid all’interno del nostro staff, sentiamo il dovere di interrompere anticipatamente l’attività, convinti che la salute vada anteposta sempre e comunque all’ interesse economico”, avevano scritto subito sulla pagina Facebook del club.

“Abbiamo fatto tutte quello che era nelle nostre possibilità per rispettare la legge, convertendo in ristorante il club più longevo di Porto Cervo e picchettandovi le spalle ogni sera per farvi indossare le mascherine (col rischio di diventare quasi noiosi). E’ stata un’estate difficile durante la quale rincorrere i continui cambiamenti delle regole è costato sacrifici spesso difficili da percepire dall’esterno – si legge ancora nella pagina social - . Crediamo di aver fatto il massimo anche a dispetto di chi, sul territorio, ha preferito continuare a raccogliere invece che pensare a seminare. Siamo contenti di quello che abbiamo creato, della felicità che abbiamo letto sui vostri volti, nonostante il poco tempo per impiantare il nostro nuovo seme, nonostante qualche diffidenza iniziale, nonostante...nonostante tutto. Il primo ringraziamento va a Johnny per averci trasferito il sapere della sua arte e a tutto il suo staff. Senza di voi tutto ciò non sarebbe stato possibile... Da tutto lo staff invece il ringraziamento più grande va a Walter che ha sostenuto, contro ogni scetticismo, un progetto visionario con determinazione e costanza, riuscendo a trasmetterci i valori e i dettami di un cambiamento radicale, in pochissimo tempo".

Appuntamento al 2021

"Ci dispiace lasciarvi con anticipo – si legge - siamo storicamente stati sempre i primi ad aprire e gli ultimi a chiudere, anche per garantire a questa meravigliosa terra un prodotto di qualità dedicato non solo ai vacanzieri del ferragosto. Non ci sono le condizioni per andare avanti garantendo la salute di tutti; la vostra e quella dei ragazzi che da anni collaborano con noi, seguendoci in ogni avventura. Vi diamo appuntamento al 2021 che siamo certi sarà l’anno del riscatto, della gioia. Noi ci saremo, stessa spiaggia e stesso mare, stessa qualità e stesse facce, d’altronde si sa...squadra che vince non si tocca".