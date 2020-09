'Timidezza si-cura', manuale di Emanuele Aloi: timidi 84% italiani

Roma, 4 set. (askanews) - Secondo le ultime statistiche, la timidezza sembra esser diventata un problema anche per un popolo tipicamente espansivo e socievole come quello italiano: addirittura l'84% ha dichiarato di avere o aver avuto comportamenti timidi. Per tutte quelle persone che si sentono oggi bloccate da un senso di insicurezza verso gli altri, esce oggi il libro di Emanuele Aloi "Timidezza si-cura. Diventa Più Sicuro Di Te e Ridisegna La Tua Vita In 8 Giorni e 5 Abitudini" (Bruno Editore). All'interno del suo manuale, l'autore spiega come sia realmente possibile sviluppare un senso di fiducia incrollabile tale da annientare ogni paura e vivere una vita in linea coi propri obiettivi."Quello che ho cercato di fare attraverso il mio libro è stato aiutare il lettore a fare un salto di paradigma" afferma Emanuele Aloi, autore del libro. "Nel corso delle 200 pagine che compongono il libro illustro un metodo pratico e collaudato per sconfiggere la timidezza. Il primo passo sta nel cambio di mindset, cosa questa che ritengo fondamentale per iniziare a vedere prima e ad affrontare poi le cose in maniera diversa. L'obiettivo finale? Quello di ridisegnare nuovi comportamenti e abitudini che permettano al lettore di vivere la vita da sempre desiderata".Secondo Aloi, sono due gli strumenti fondamentali in grado di neutralizzare il senso di insicurezza una volta per tutte: una strategia valida e collaudata e la sua messa in pratica. Come dimostra lo stesso autore, troppo spesso siamo portati a procrastinare nelle nostre decisioni pur sapendo che potrebbero migliorare la qualità della nostra vita. La verità, invece, è che basterebbe seguire il metodo spiegato all'interno di questo libro, applicandolo passo dopo passo dall'inizio alla fine, per vedere i primi grandi risultati."Questo libro ha come obiettivo quello di dare un'iniezione di fiducia a tutte quelle persone che continuano a pensare che non esista cura alla timidezza. Dopotutto se c'è qualcosa in grado di produrre la timidezza, l'insicurezza, la poca fiducia in se stessi è proprio il senso di impossibilità" incalza Giacomo Bruno, editore del libro. "La buona notizia, tuttavia, è che una via di uscita in linea con le proprie ambizioni personali esiste e la ricetta è contenuta proprio all'interno di questo manuale.""Seguo Giacomo Bruno da sempre. È una persona che sa cosa vuole e che ha sempre ottenuto enormi risultati: gli stessi che vorrei ottenere io con il mio libro" conclude l'autore "Mi sono sempre chiesto se ci fosse stato un modo per collaborare a stretto contatto con lui. Alla fine, questa collaborazione è arrivata con la pubblicazione del mio libro. Cosa questa che mi riempie di soddisfazione".Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3ePxhrXEmanuele Aloi è nato a Catanzaro nel 1980. È un esperto di comunicazione efficace e di crescita personale con un grande interesse per le neuroscienze e lo studio del potenziale umano. Speaker carismatico, è un coach e un formatore ma si definisce un lifestyle designer, "un ridisegnatore di stili di vita". Attraverso corsi di trasformazione in aula e sessioni di coaching one-to-one accompagna le persone verso un costante miglioramento personale e professionale, riprogettando nuovi comportamenti e nuove abitudini che poi danno vita a nuove e straordinarie vite. Sente di essere un curioso un esploratore e pensa che il mondo appartenga alle persone che amano scoprire la vita. Attento conoscitore e amante della lettura, ama immergersi nella conoscenza di se stesso al fine di ricercare le risposte. La frase che più lo rappresenta è quella di Annibale: "Troveremo un modo... O lo creeremo".