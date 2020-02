La Thuile e la sua Tometta, è qui la festa nel fine settimana del gusto

Sebbene il suo oro bianco, la neve, l’abbia consacrata al mondo come località sciistica e vacanziera, La Thuile è molto di più. Nel paese in provincia di Aosta si ritrovano tutti i sapori della Vallée, da quelli più tradizionali alle riletture più sperimentali e golose. Un’occasione per scoprirli li darà - sabato 29 febbraio e domenica primo marzo - la Coppa del Mondo di Sci Femminile: un appuntamento imperdibile per gli sportivi appassionati e una data da cerchiare in rosso per tutti i curiosi; basterà infatti spingere il proprio sguardo un po’ più in là per scoprire l’anima di questo borgo, tra i suoi vicoli e ciottolando tra le sue storie, inebriandosi con il suo vino e gustando le sue bontà.

La torta 1441

La Tometta di La Thuile è un classico entrato a pieno titolo tra i prodotti tipici del posto: 350 grammi di dolcezza con la forma del tradizionale formaggio d’alpeggio, un tortino che vanta addirittura un brevetto! Senza dimenticare la deliziosa torta 1441 dedicata al borgo valdostano, un delicato pan di spagna al cioccolato con mousse al cioccolato, oppure il Boudin, un salume con patate bollite, cubetti di lardo, barbabietole rosse, spezie, aromi naturali e vino; e ancora la Motzetta, una carne essiccata di bovino, camoscio, cervo o cinghiale, la Soca, la tradizionale zuppa da assaporare nelle fredde giornate invernali e da alternare con la particolare zuppa di ortiche. Sarà insomma un modo per scoprire che la montagna non è solo sport e fatica, ma ha anche un lato ozioso e goloso.

La Festa della Polenta di Vernio

Dalla Valle d’Aosta alla Toscana, storia e tradizione gastronomica si intrecceranno alla Festa della Polenta di Vernio, in programma domenica primo marzo. Si tratta di una sagra che è al contempo una rievocazione storica di un fatto avvenuto nel 1512, quando tutto il pratese e la Val di Bisenzio furono colpiti da una terribile carestia e dall’invasione degli spagnoli in guerra contro Firenze. La popolazione di Vernio si salvò da questa terribile situazione grazie alla generosità dei Conti Bardi, che distribuirono gratuitamente alla gente polenta di castagne, aringhe e baccalà. E così, da oltre 400 anni, il comune più settentrionale della provincia di Prato si anima a festa con la distribuzione gratuita di queste tre specialità nelle vie del centro. Ma non solo: il momento clou della festa sarà il corteo storico che sfilerà negli antichi vicoli della cittadina, fra esibizioni di gruppi storici, bancarelle di prodotti tipici e artigianato e divertenti spettacoli folkloristici.

La Festa del “Petrosello”

In un altro borgo della Penisola, intanto, sarà ancora protagonista il Carnevale: ad Aliano, il paese delle maschere cornute in provincia di Matera, il primo marzo la Festa del “Petrosello” chiuderà la festa più pazza dell’anno con le maschere cornute, arte, cibo e musiche dai calanchi. Intanto al Fermo Forum fervono i preparativo per il Tipicità Festival, che dal 7 al 9 marzo proporrà in un singolo, imperdibile evento tutto il meglio delle Marche.