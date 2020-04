Nuovo test rapido per il coronavirus, ha la stessa affidabilità del tampone ma il risultato arriva in soli otto minuti

Con tre gocce di sangue e 8 minuti di attesa è possibile eseguire il test rapido per conoscere la positività o negatività al coronavirus grazie al dispositivo medico sanitario COVID19 AFS -1000, presentato alla stampa presso il presidio Sanitario Casilino di Medica Group. Il dispositivo è già stato testato dallOspedale Spallanzani e dal Policlinico Tor Vergata.

Affidabile come il tampone

Il macchinario validato nelle zone rosse del Lazio ha dato risultati ottimi su oltre 600 test: in caso di negatività è attendibile al 100 per cento, in caso di positività al 95%. Ha dunque la stessa affidabilità del tampone, ma a differenza di quest’ultimo il risultato è immediato. Il dispositivo medico è prodotto dalla cinese Sichuan Xinhen Biological co ed è già dotato di certificazione CE per entrare in commercio dal 3 marzo, tuttavia è stato presentato solo adesso per incrociarne i dati con quelli dei tamponi e delle analisi del sangue su fasce di popolazione selezionate nella zone rosse.

La distribuzione

Ottenuta la validazione scientifica per il COVID19 AFS -1000, si è dovuto passare alla richiesta delle autorizzazioni amministrative, ma a breve si dovrebbe cominciarne la distribuzione in ospedali, presidi medici e Asl. D’intesa con la giunta del Lazio, il macchinario verrà fornito in comodato d’uso gratuito a chi ne far richiesta, mentre i singoli kit per il test, a carico del Servizio sanitario nel pubblico, verranno venduti a 18-20 euro l’uno ai privati (grandi aziende, laboratori) che ne facessero richiesta. “Abbiano una fornitura di un milione di pezzi al mese. Aspettiamo indicazioni dalla Regione”, spiega Riccardo Starace, presidente di Medica Group che ha l’esclusiva per la distribuzione in Italia. Intanto l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato riferendosi ad altri prodotti in commercio avverte: “I test sierologici non devono diventare un business dei privati”.

Come funziona?

Come funziona il macchinario? Innanzitutto si devono recuperare le gocce di sangue essenziali per eseguire il test dunque per prima cosa si pratica con il pungidito un piccolo foro sulla punta del medio della mano destra poi si preme un pochino per far uscire da un capillare le tre gocce di sangue che vengono aspirate in una piccola ampolla e riversate nella boccettina con il reagente. In termini tecnici lo screening si basa su un sistema immunografico fluorescente per la ricerca specifica nel sangue di Igm e IgG, i due valori che indicano rispettivamente la positività in corso o un contagio passato. Sopra una soglia di riferimento il test positivo e indica anche quanto risalente nel tempo il contagio ormai assorbito o in che fase si trova quello attualmente in corso. Agitata brevemente la boccettina, il liquido viene riversato nel test, una barretta con un codice di riferimento che per dimensioni ricorda quelli di gravidanza.

8 minuti di attesa

Trascorso un tempo che deve oscillare tra i 7 e i 9 minuti, senza ulteriori interventi la barretta viene inserita nel lettore del macchinario vero e proprio, il Covid 19 Asf-1000 che è grande quanto una cassetta della posta condominiale. Sulla parte superiore, blu e leggermente bombata, c'è un touch screen. Un tasto, fa comparire il risultato nella sua chiarezza senza possibili errori di interpretazione. L’altro tasto avvia la stampa di un simil scontrino che certifica quei valori e dunque la positività o negatività al virus. Sul cosa fare del risultato del test non c'è al momento una linea già definita dalle autorità sanitarie, ma la direzione chiara: fornire la tanto discussa patente di immunità per accedere in sicurezza alla fase 2. I dati del test verrebbero immessi in una banca dati locale o nazionale in relazione alla tessera sanitaria di ognuno. Poi eventualmente esportati su una App.