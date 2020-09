Test di ingresso e obbligo di mascherina più ampio. Dopo i casi di Covid, la Sardegna si attrezza

Test in ingresso per chi arriva in Sardegna ed estensione dell'obbligo di utilizzo delle mascherine. Saranno questi i punti centrali della nuova ordinanza che il presidente della Regione Christian Solinas dovrebbe adottare entro oggi. Il provvedimento è pronto da ieri ma il governatore sarebbe in attesa del parere del comitato tecnico scientifico. Per quanto riguarda il primo punto, chi sbarca nell'Isola potrebbe dover esibire un certificato di negatività, in alternativa sottoporsi al test entro quarantotto ore.

No al test in macchina

La concessione di questo lasso di tempo esclude il ricorso al metodo drive-in già in uso per esempio all'aeroporto di Fiumicino, e fa il paio con l'ultima delibera della Giunta regionale sarda, proposta dall'assessore della Sanità Mario Nieddu, sulla liberalizzazione dei tamponi nei laboratori privati. Sull'uso delle mascherine, Solinas potrebbe prevedere l'obbligatorietà per un arco temporale più ampio rispetto a quello prescritto a livello nazionale.

Un altro bambino positivo a Orgosolo

C'è un nuovo positivo al coronavirus a Orgosolo e adesso i casi in paese salgono a 19. Il centro barbaricino continua a essere sorvegliato speciale da parte della autorità sanitarie essendo uno dei più importanti focolai nel Nuorese. Tra i 19 positivi ci sono anche alcuni bambini, e il fatto preoccupa il sindaco Dionigi Deledda che ora chiede controlli a tappetto per gli studenti pronti a tornare tra i banchi nelle scuole del paese.

"Abbiamo dei bambini positivi al virus, per questo chiedo che si trovino i fondi per fare i test anche agli studenti e non solo agli insegnanti - conferma all'ANSA il sindaco - Abbiamo 365 bambini solo nelle scuole elementari e medie, esclusi quelli che vanno all'asilo. E' una questione troppo importante che non va sottovalutata, ma indagata perché si torni a scuola in sicurezza". A seguito dell'impennata di contagi, il primo cittadino ha firmato nei giorni scorsi unìordinanza che impone fino al 13 settembre l'obbligo delle mascherine h24 anche all'aperto.