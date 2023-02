Non è Angela Celentano, negativo test Dna sulla ragazza sudamericana. I genitori: "Non smettiamo di sperare"

Hanno la stessa voglia sulla schiena ma lei non è Angela Celentano. Sono purtroppo negativi i test del Dna sulla ragazza sudamericana "attenzionata" che si sperava fosse la bambina, scomparsa all'età di 3 anni il 10 agosto del 1996 durante una gita con la famiglia sul Monte Faito a Vico Equense (Napoli). A renderlo noto è l'avvocato Luigi Ferrandino, legale della famiglia di Angela Celentano.

Non è Angela

"La comparazione tra il dna dei signori Celentano e quello della giovane donna attenzionata purtroppo non ha dato una corrispondenza genetica", ha rivelato il professionista che coordina una squadra di consulenti composta dall'avvocato Enrica Visconti, dal generale Luciano Garofano e dal social team della "Manisco World", presieduto da Virginia Adamo.

Genitori: "Non smettiamo di sperare"

"Continueremo nelle nostre ricerche e qualunque altra segnalazione meritevole di approfondimento verrà percorsa", ha dichiarato Catello Celentano, padre di Angela che, con la moglie Maria e le figlie Rossana e Naomi ringraziano "quanti hanno contribuito nelle segnalazioni. Noi non smettiamo di sperare di poter riabbracciare la nostra amata figlia. Per il momento riteniamo di rimanere in silenzio e chiediamo rispetto".

La pista sudamericana

Eppure alcuni particolari della pista sudamericana avevano fatto sperare per il meglio. Innanzitutto la donna venezuelana di circa trent'anni ha raccontato di essere stata rapita da bambina mentre era in un bosco, poi portata via su un auto bianca e infine segregata in una grotta con altri bimbi. Sarebbe poi arrivata una coppia a prenderla e la bambina avrebbe vissuto con loro come nuovi genitori. Inoltre anche il fatto che il padre adottivo della ragazza avesse avuto in passato rapporti con la Campania e anche con la zona circostante di Vico Equense aveva fatto presagire per il meglio.

La voglia sulla schiena

Ma soprattutto a far ben sperare che si trattasse della stessa persona è una voglia di caffè presente sul corpo della ragazza che aveva anche Angela. Tanto che la madre di Angela, non appena ha visto la sua foto, era stata certa che si trattasse di sua figlia, anche per la forte somiglianza con una delle sorelle di Angela. Ma come aveva fatto notare l’ex generale del Ris Luciano Garofano a Quarto grado: “La somiglianza somatica tra la ragazza venezuelana e le sorelle della Celentano è una questione soggettiva, solo il Dna è una prova concreta. Dal confronto del campione in nostro possesso con quello dei genitori di Angela Celentano – aveva proseguito Garofalo - avremo o la certezza totale, sottolineo al 100%, di un rapporto filiale, oppure la sua esclusione”. E così è stato.