Tesei, sotto controllo situazione in zona sisma

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 10 MAR - "La situazione al momento è sotto controllo": lo ha detto la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei dopo una riunione presso la sede della protezione civile a Umbertide. Si è quindi recata alla palestra di Pierantonio dove ha incontrato alcune delle persone che hanno deciso di passare la notte fuori dalle loro case. "In particolare gli anziani - ha detto Tesei - hanno bisogno di una parola di conforto e di essere rassicurati". La presidente ha annunciato di avere già fatto un punto con la Protezione civile nazionale e di essere stata chiamata dal ministro Matteo Salvini che si è informato della situazione. Tesei è stata contattata anche dal presidente della Lombardia Attilio Fontana il quale si "è messo a disposizione per ogni necessità". "Speriamo di non averne bisogno - ha detto la governatrice - anche perché la nostra macchina dei soccorsi è attiva e sta funzionando". "Già ieri sera - ha quindi ricordato la presidente - ho diretto dal centro regionale di Protezione civile i primi interventi che hanno assicurato la possibilità di avere un letto e un posto sicuro anche a chi semplicemente per paura non voleva trascorrere la notte in casa. La Protezione civile regionale e comunale è stata molto efficace e veloce". (ANSA).