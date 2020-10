Tesei, in Umbria 93 posti terapia intensiva

(ANSA) - PERUGIA, 26 OTT - Sono 93 i posti letto di terapia intensiva disponibili in Umbria, dieci dei quali a ieri sera ancora disponibili. Lo ha detto la presidente della Regione Donatella Tesei nel corso di una conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza Covid. "I posti in intensiva - ha sottolineato la governatrice - sono in crescita secondo un processo modulare già predisposto. Siamo in grado di arrivare fino a 124". Riguardo all'evoluzione della pandemia, la presidente ha parlato di "curva esponenziale" per la quale si agisce "in grande emergenza". La presidente della Regione si è anche soffermata sulla trasformazione in struttura Covid dell'ospedale di Spoleto, al centro negli ultimi giorni di proteste da parte di cittadini e istituzioni locali. "Un progetto - ha aggiunto - che si inserisce nella risposta generale della sanità umbra all'emergenza Covid". "Alla fine dell'emergenza - ha ribadito Tesei - tutte le strutture torneranno alla loro funzione originaria". (ANSA).