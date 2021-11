Covid, da oggi la terza dose per gli over 40: quali vaccini vengono usati e come prenotarsi Regione Per Regione

Terza dose di vaccino anti covid, Pfizer o Moderna, da oggi 22 novembre per gli over 40 in tutta Italia via alla somministrazione, mentre le prenotazioni procedono. La nuova fase della campagna di vaccinazione si apre in tutte le regioni - da Lazio a Lombardia, da Campania a Veneto, da Piemonte a Sicilia - in anticipo rispetto alla data del primo dicembre indicata inizialmente. Alla vaccinazione con la dose booster accedono coloro che hanno completato il ciclo primario da 6 mesi. Sono utilizzati solo i vaccini mRna autorizzati in Italia, quindi Pfizer e Moderna. Anche per i soggetti vaccinati con Astrazeneca e Johnson&Johnson, per la dose booster verrà utilizzato un vaccino Pfizer o Moderna.

Gli over 40 si aggiungono alle categorie fragili (pazienti oncologici, immunodepressi ed altre categorie fragili) di tutte le età, tutti i pazienti over 60 (purché siano passati almeno 6 mesi dalla seconda dose), chi si è vaccinato con il vaccino Johnson&Johnson (purché siano passati almeno 6 mesi dalla somministrazione della prima dose). Chi è stato vaccinato con Sputnik, Sinovac e Sinopharm potrà partecipare alla nuova fase della campagna: una sola dose di Pfizer o Moderna se sono passati meno di 6 mesi, altrimenti doppia dose.

La prenotazione avviene con metodi e sistemi simili a quelli usati da ciascuna regione per la prenotazione della prima e seconda dose del vaccino. Alcune regione hanno ampliato le modalità, con un maggiore coinvolgimento di medici di famiglia e farmacie.

LA PRENOTAZIONE REGIONE PER REGIONE

Quanto dura il green pass dopo al terza dose

A partire dal 19 settembre 2021, la validità delle certificazioni verdi Covid-19 già emesse per completamento del ciclo vaccinale è stata automaticamente portata a 12 mesi dalla Piattaforma nazionale DGC. L'App di verifica applicherà i nuovi criteri di validità semplicemente leggendo il QR Code, che non cambierà, anche se nella certificazione vi è ancora scritto "Validità in Italia: 9 mesi”. Non è però ancora chiaro cosa accadrà dopo la terza dose

ABRUZZO

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo;

- CALL CENTER DEDICATO: al numero verde 800 009 966, tutti i giorni dalle 8 alle 20;

- SPORTELLO POSTAMAT: inserendo la propria tessera sanitaria;

- PORTALETTERE: attraverso i palmari a loro disposizione.



BASILICATA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

Non è prevista alcuna prenotazione. Basterà presentarsi con la propria tessera sanitaria in uno degli hub

presenti nella Regione.



CAMPANIA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

Non è prevista alcuna prenotazione. Basterà presentarsi in uno di questi hub:

- centro vaccinale Mostra d’Oltremare, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 18;

- centro vaccinale Fagianeria a Capodimonte, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 18;

- centro vaccinale di Capri, il venerdì, dalle 9 alle 16;

- nei centri vaccinali dei distretti di base cittadini.



CALABRIA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo;

- FARMACIE ACCREDITATE.



EMILIA ROMAGNA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- CONVOCAZIONE DIRETTA: da parte delle USL di riferimento per le persone con elevata fragilità,

attraverso un SMS.



Per gli over-60, invece, è possibile prenotare attraverso i seguenti canali:

- SPORTELLI CUP DELL’AUSL;

- FARMACIE ACCREDITATE: tramite il servizio Farmacup;

- CUPTEL: telefonando al numero 800 002 255;

- FASCICOLO ELETTRONICO;

- APP ER SALUTE;

- CUPWEB.



FRIULI VENEZIA GIULIA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- FARMACIE ACCREDITATE;

- CUP;

- CALL CENTER: al numero 0434 223 522, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19, sabato 8 alle 14;

- WEBAPP.



LAZIO

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo.

Si precisa che gli over-80 già vaccinati a domicilio verranno invece contattati dalle ASL di riferimento

per effettuare la terza dose.



LIGURIA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over 60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo;

- CALL CENTER DEDICATO: al numero verde 800 938 818;

- FARMACIE ACCREDITATE: che effettuano il servizio Cup;

- SPORTELLI CUP DI ASL/AZIENDE OSPEDALIERE.



LOMBARDIA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo, scegliendo tra le varie

date disponibili;

- CALL CENTER DEDICATO: al numero verde 800 894 545;

- SPORTELLO POSTAMAT: inserendo la propria tessera sanitaria e digitando il proprio CAP di residenza

o il proprio numero di cellulare.

- PORTALETTERE: attraverso i palmari a loro disposizione.



MARCHE

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo;

- CALL CENTER DEDICATO: al numero verde 800 009 966, tutti i giorni dalle 8 alle 20;

- SPORTELLO POSTAMAT: inserendo la propria tessera sanitaria;

- PORTALETTERE: attraverso i palmari a loro disposizione;

- INVIANDO UN SMS: al numero 339 9903947.



MOLISE

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo



PIEMONTE

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- CONVOCAZIONE DIRETTA DALLE AZIENDE SANITARIE: per quanto concerne le persone fragili;

- ACCESSO DIRETTO IN 50 CENTRI VACCINALI (elenco disponibile QUI): esclusivamente per gli over

60;

- ONLINE (a partire da Novembre): attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo.



PUGLIA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo;

- SPORTELLI CUP;

- FARMACIE ACCREDITATE



SARDEGNA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo;

- CALL CENTER DEDICATO: al numero verde 800 009 966, tutti i giorni dalle 8 alle 20;

- SPORTELLO POSTAMAT: inserendo la propria tessera sanitaria;

- PORTALETTERE: attraverso i palmari a loro disposizione.



SICILIA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo;

- CALL CENTER DEDICATO: al numero verde 800 009 966, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

TOSCANA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- CONVOCAZIONE DIRETTA: da parte delle ASL di competenza per i soggetti trapiantati ed

immunocompressi.



Gli over-60, persone con elevata fragilità e personale sanitario, invece, possono prenotare attraverso la

PIATTAFORMA ONLINE, a questo indirizzo.

Gli over-80, inoltre, possono andare dal proprio medico di base, in farmacia o presentarsi agli hub

vaccinali senza prenotazione.



TRENTINO ALTO ADIGE

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-80.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso il sito del Cup Online dell’Azienda per i servizi sanitari.



UMBRIA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo;

- FARMACIE ACCREDITATE



VALLE D’AOSTA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- CONVOCAZIONE DIRETTA: da parte dell’USL.



VENETO

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo;

- CALL CENTER DEDICATO: al numero verde 800 462 340.