Terza dose Pfizer o Moderna a over 40 dal 1° dicembre, la circolare del governo. Come prenotarsi

Dal 1° dicembre si partirà con la terza dose di vaccino Covid per la fascia d'età 40-50 anni. La dose 'booster'" anti-Covid, si legge nella circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore generale Prevenzione, Giovanni Rezza, verrà inoculata "con vaccino a mRna, anche ai soggetti di età compresa tra i 40 e i 59 anni, purché siano trascorsi almeno 6 mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato".

Nel testo si specifica che la dose booster verrà somministrata "nei dosaggi autorizzati per la stessa", cioè "30 microgrammi in 0,3 millilitri per Comirnaty di Pfizer/BioNTech e 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax di Moderna", ossia per quest'ultimo vaccino un dosaggio dimezzato rispetto a quello impiegato per il ciclo vaccinale primario.

L'aggiornamento, si precisa, viene disposto "ferma restando la priorità della vaccinazione dei soggetti ancora in attesa di iniziare/completare il ciclo vaccinale primario, nonché della somministrazione della dose booster (di richiamo) alle categorie per le quali è già raccomandata". Ribadiscono le necessità di 'spingere' sul booster il ministero della Salute, il Consiglio superiore di sanità, l'Agenzia italiana del farmaco e l'Istituto superiore di sanità, nel parere allegato alla circolare ministeriale.

Nel ribadire "l'assoluta priorità di mettere in massima protezione i soggetti ancora in attesa di iniziare/completare il ciclo vaccinale primario, in particolare per quanto riguarda le categorie più vulnerabili a forme gravi di Covid-19 per età o elevata fragilità", il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute Giovanni Rezza, il Dg dell'Aifa Nicola Magrini e i presidenti di Iss e Css, Silvio Brusaferro e Franco Locatelli raccomandano di "procedere speditamente alla somministrazione della dose booster a tutti i soggetti per i quali la stessa è già stata precedentemente raccomandata". Ai quali si aggiungono ora i 40-60enni, "in considerazione dell'aumentata circolazione del virus Sars-CoV-2 - sottolineano gli esperti - che ha determinato un incremento dell'incidenza di nuove infezioni, per come rilevato nel corso delle ultime settimane in tutto il territorio nazionale".

Come prenotarsi Regione per Regione

ABRUZZO

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo;

- CALL CENTER DEDICATO: al numero verde 800 009 966, tutti i giorni dalle 8 alle 20;

- SPORTELLO POSTAMAT: inserendo la propria tessera sanitaria;

- PORTALETTERE: attraverso i palmari a loro disposizione.



BASILICATA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

Non è prevista alcuna prenotazione. Basterà presentarsi con la propria tessera sanitaria in uno degli hub

presenti nella Regione.



CAMPANIA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

Non è prevista alcuna prenotazione. Basterà presentarsi in uno di questi hub:

- centro vaccinale Mostra d’Oltremare, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 18;

- centro vaccinale Fagianeria a Capodimonte, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 18;

- centro vaccinale di Capri, il venerdì, dalle 9 alle 16;

- nei centri vaccinali dei distretti di base cittadini.



CALABRIA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo;

- FARMACIE ACCREDITATE.



EMILIA ROMAGNA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- CONVOCAZIONE DIRETTA: da parte delle USL di riferimento per le persone con elevata fragilità,

attraverso un SMS.



Per gli over-60, invece, è possibile prenotare attraverso i seguenti canali:

- SPORTELLI CUP DELL’AUSL;

- FARMACIE ACCREDITATE: tramite il servizio Farmacup;

- CUPTEL: telefonando al numero 800 002 255;

- FASCICOLO ELETTRONICO;

- APP ER SALUTE;

- CUPWEB.



FRIULI VENEZIA GIULIA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- FARMACIE ACCREDITATE;

- CUP;

- CALL CENTER: al numero 0434 223 522, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19, sabato 8 alle 14;

- WEBAPP.



LAZIO

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo.

Si precisa che gli over-80 già vaccinati a domicilio verranno invece contattati dalle ASL di riferimento

per effettuare la terza dose.



LIGURIA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over 60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo;

- CALL CENTER DEDICATO: al numero verde 800 938 818;

- FARMACIE ACCREDITATE: che effettuano il servizio Cup;

- SPORTELLI CUP DI ASL/AZIENDE OSPEDALIERE.



LOMBARDIA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo, scegliendo tra le varie

date disponibili;

- CALL CENTER DEDICATO: al numero verde 800 894 545;

- SPORTELLO POSTAMAT: inserendo la propria tessera sanitaria e digitando il proprio CAP di residenza

o il proprio numero di cellulare.

- PORTALETTERE: attraverso i palmari a loro disposizione.



MARCHE

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo;

- CALL CENTER DEDICATO: al numero verde 800 009 966, tutti i giorni dalle 8 alle 20;

- SPORTELLO POSTAMAT: inserendo la propria tessera sanitaria;

- PORTALETTERE: attraverso i palmari a loro disposizione;

- INVIANDO UN SMS: al numero 339 9903947.



MOLISE

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo



PIEMONTE

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- CONVOCAZIONE DIRETTA DALLE AZIENDE SANITARIE: per quanto concerne le persone fragili;

- ACCESSO DIRETTO IN 50 CENTRI VACCINALI (elenco disponibile QUI): esclusivamente per gli over

60;

- ONLINE (a partire da Novembre): attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo.



PUGLIA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo;

- SPORTELLI CUP;

- FARMACIE ACCREDITATE



SARDEGNA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo;

- CALL CENTER DEDICATO: al numero verde 800 009 966, tutti i giorni dalle 8 alle 20;

- SPORTELLO POSTAMAT: inserendo la propria tessera sanitaria;

- PORTALETTERE: attraverso i palmari a loro disposizione.



SICILIA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo;

- CALL CENTER DEDICATO: al numero verde 800 009 966, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

TOSCANA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- CONVOCAZIONE DIRETTA: da parte delle ASL di competenza per i soggetti trapiantati ed

immunocompressi.



Gli over-60, persone con elevata fragilità e personale sanitario, invece, possono prenotare attraverso la

PIATTAFORMA ONLINE, a questo indirizzo.

Gli over-80, inoltre, possono andare dal proprio medico di base, in farmacia o presentarsi agli hub

vaccinali senza prenotazione.



TRENTINO ALTO ADIGE

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-80.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso il sito del Cup Online dell’Azienda per i servizi sanitari.



UMBRIA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo;

- FARMACIE ACCREDITATE



VALLE D’AOSTA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- CONVOCAZIONE DIRETTA: da parte dell’USL.



VENETO

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo;

- CALL CENTER DEDICATO: al numero verde 800 462 340.