Covid, terza dose di vaccino: le disposizioni regione per regione nell'indagine di Cittadinanzattiva

Si parla di terza dose ma come si devono comportare i cittadini per vedersela somministrare? Fornisce un valido aiuto in questo senso l’indagine di Cittadinanzattiva per Ansa in merito alle informazioni contenute nei siti internet di tutte le regioni italiane e relative alle modalità di accesso e prenotazione per le categorie target indicate dal Ministero della Salute.

Come si ricorderà lo scorso 27 settembre il Ministero della Salute, con la Circolare 0043604-27/09/2021, ha di fatto dato l’avvio alla somministrazione delle terze dosi nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19. Dunque, da quella data, le Regioni hanno l'obbligo di organizzarsi per la sommistrazione della terza dose, attenendosi alle indicazioni del Ministero.

Categorie target indicate dal Ministero della Salute

In questa fase la somministrazione – si legge - è riservata a: soggetti di età ≥ 80; personale e ospiti dei presidi residenziali per anziani; esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario a partire dai soggetti di età ≥60 anni o con patologia concomitante tale da renderli vulnerabili a forme di COVID-19 grave o con elevato livello di esposizione all’infezione.

L'indagine

"Rispetto alla indagine che avevamo condotto a gennaio 2021 – scrive Cittadinanzattiva - all'avvio della campagna vaccinale, riscontriamo che sono stati fatti importanti passi in avanti. Oggi, con estrema facilità, ogni cittadino può accedere tramite il sito internet della propria regione alle informazioni relative alla vaccinazione. Sono aumentate e diversificate le modalità di convocazione e questo è un indubbio vantaggio per i cittadini, che andrebbe tra l'altro esteso anche alle prestazioni sanitarie ordinarie. Tuttavia non ovunque è garantita la stessa varietà nelle modalità di prenotazione, ed andrebbe estesa in particolare la convocazione diretta e ancor più tramite i medici di medicina generale, perchè gli stessi potrebbero dare informazioni e rassicurazioni aggiuntive ai loro pazienti", dichiara Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva.

L’indagine è stata svolta in data 27 ottobre 2021 e dunque le informazioni che riportiamo si riferiscono ad indicazioni presenti sui siti regionali in quella data.

In ogni caso

Cittadinanzattiva ha verificato le informazioni relative a:

• Target delle persone coinvolte nella somministrazione della dose booster

• Aggiornamento e informazioni pubblicate sui siti regionali

• Modalità di prenotazione

La situazione

Il primo dato che emerge dall’indagine è che oggi, ogni regione ha dedicato una parte del proprio sito internet regionale, o un sito specifico, alla vaccinazione anti-Covid; la gran parte delle regioni possiede piattaforme tramite le quali è possibile procedere direttamente alla prenotazione on line. Rispetto all’avvio della campagna vaccinale di gennaio 2021, ricordiamo che Cittadinanzattiva anche allora aveva avviato un’indagine sui siti regionali1, sono stati fatti passi in avanti notevoli. Oggi, con estrema facilità ogni cittadino può accedere tramite il sito internet della propria regione alle informazioni relative alla vaccinazione. Su questo si riscontra omogeneità. Vi è omogeneità in tutte le regioni anche in merito alle categorie target di persone che sono sottoposte in questa fase alla terza dose “booster”, infatti tutte stanno procedendo a vaccinare le categorie indicate nella Circolare del Ministero della Salute (soggetti di età ≥ 80; personale e ospiti dei presidi residenziali per anziani; esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario a partire dai soggetti di età ≥60 anni o con patologia concomitante tale da renderli vulnerabili a forme di COVID-19 grave o con elevato livello di esposizione all’infezione).



Di contro vi è una grande disomogeneità fra le regioni – fa notare Cittadinanzattiva - in merito alle modalità di accesso al vaccino (prenotazione o chiamata diretta). Emergono anche delle modalità, nuove ed originali per la

1 prenotazione, tramite il portalettere o lo sportello Postamat che aprono scenari nuovi ed innovativi per l’accesso dei cittadini ai servizi. Di seguito le indicazioni in base all'indagine di Cittadinanzattiva.

Come fare per avere la TERZA DOSE di VACCINO – regione per regione

ABRUZZO

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo;

- CALL CENTER DEDICATO: al numero verde 800 009 966, tutti i giorni dalle 8 alle 20;

- SPORTELLO POSTAMAT: inserendo la propria tessera sanitaria;

- PORTALETTERE: attraverso i palmari a loro disposizione.



BASILICATA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

Non è prevista alcuna prenotazione. Basterà presentarsi con la propria tessera sanitaria in uno degli hub

presenti nella Regione.



CAMPANIA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

Non è prevista alcuna prenotazione. Basterà presentarsi in uno di questi hub:

- centro vaccinale Mostra d’Oltremare, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 18;

- centro vaccinale Fagianeria a Capodimonte, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 18;

- centro vaccinale di Capri, il venerdì, dalle 9 alle 16;

- nei centri vaccinali dei distretti di base cittadini.



CALABRIA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo;

- FARMACIE ACCREDITATE.



EMILIA ROMAGNA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- CONVOCAZIONE DIRETTA: da parte delle USL di riferimento per le persone con elevata fragilità,

attraverso un SMS.



Per gli over-60, invece, è possibile prenotare attraverso i seguenti canali:

- SPORTELLI CUP DELL’AUSL;

- FARMACIE ACCREDITATE: tramite il servizio Farmacup;

- CUPTEL: telefonando al numero 800 002 255;

- FASCICOLO ELETTRONICO;

- APP ER SALUTE;

- CUPWEB.



FRIULI VENEZIA GIULIA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- FARMACIE ACCREDITATE;

- CUP;

- CALL CENTER: al numero 0434 223 522, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19, sabato 8 alle 14;

- WEBAPP.



LAZIO

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo.

Si precisa che gli over-80 già vaccinati a domicilio verranno invece contattati dalle ASL di riferimento

per effettuare la terza dose.



LIGURIA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over 60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo;

- CALL CENTER DEDICATO: al numero verde 800 938 818;

- FARMACIE ACCREDITATE: che effettuano il servizio Cup;

- SPORTELLI CUP DI ASL/AZIENDE OSPEDALIERE.



LOMBARDIA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo, scegliendo tra le varie

date disponibili;

- CALL CENTER DEDICATO: al numero verde 800 894 545;

- SPORTELLO POSTAMAT: inserendo la propria tessera sanitaria e digitando il proprio CAP di residenza

o il proprio numero di cellulare.

- PORTALETTERE: attraverso i palmari a loro disposizione.



MARCHE

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo;

- CALL CENTER DEDICATO: al numero verde 800 009 966, tutti i giorni dalle 8 alle 20;

- SPORTELLO POSTAMAT: inserendo la propria tessera sanitaria;

- PORTALETTERE: attraverso i palmari a loro disposizione;

- INVIANDO UN SMS: al numero 339 9903947.



MOLISE

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo



PIEMONTE

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- CONVOCAZIONE DIRETTA DALLE AZIENDE SANITARIE: per quanto concerne le persone fragili;

- ACCESSO DIRETTO IN 50 CENTRI VACCINALI (elenco disponibile QUI): esclusivamente per gli over

60;

- ONLINE (a partire da Novembre): attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo.



PUGLIA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo;

- SPORTELLI CUP;

- FARMACIE ACCREDITATE



SARDEGNA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo;

- CALL CENTER DEDICATO: al numero verde 800 009 966, tutti i giorni dalle 8 alle 20;

- SPORTELLO POSTAMAT: inserendo la propria tessera sanitaria;

- PORTALETTERE: attraverso i palmari a loro disposizione.



SICILIA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo;

- CALL CENTER DEDICATO: al numero verde 800 009 966, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

TOSCANA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- CONVOCAZIONE DIRETTA: da parte delle ASL di competenza per i soggetti trapiantati ed

immunocompressi.



Gli over-60, persone con elevata fragilità e personale sanitario, invece, possono prenotare attraverso la

PIATTAFORMA ONLINE, a questo indirizzo.

Gli over-80, inoltre, possono andare dal proprio medico di base, in farmacia o presentarsi agli hub

vaccinali senza prenotazione.



TRENTINO ALTO ADIGE

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-80.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso il sito del Cup Online dell’Azienda per i servizi sanitari.



UMBRIA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo;

- FARMACIE ACCREDITATE



VALLE D’AOSTA

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- CONVOCAZIONE DIRETTA: da parte dell’USL.



VENETO

Categorie coinvolte: persone in condizione di estrema fragilità, personale sanitario e cittadini over-60.

Modalità di prenotazione:

- ONLINE: attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo;

- CALL CENTER DEDICATO: al numero verde 800 462 340.