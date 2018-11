Terrorismo, preso a Milano un egiziano: 'Lupo solitario dell'Isis'

Roma, 21 nov. (askanews) - Con un'operazione chiamata "Lupi nel deserto", a Milano gli uomini del Nucleo operativo centrale di sicurezza, il corpo speciale della polizia, hanno arrestato un egiziano 22enne ritenuto organico allo Stato islamico e accusato di associazione con finalità di terrorismo internazionale e istigazione e apologia del terrorismo.L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP del Tribunale dell'Aquila. Le indagini, estremamente complesse ed articolate, dirette dalla Procura Distrettuale di L'Aquila, in raccordo con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, sono state condotte dalle Digos di L'Aquila, Teramo, Piacenza e Milano parallelamente ai compartimenti della Polizia Postale e Comunicazioni di Abruzzo e Emilia Romagna. L'intera attività di indagine è stata coordinata Servizio per il Contrasto al Terrorismo Esterno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione - UCIGOS e dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni.Sono state svolte numerose perquisizioni domiciliari e personali in Abruzzo, Lombardia, Emilia e Piemonte.L'operazione, che - spiega la polizia - conferma l'efficacia del modello di prevenzione del nostro Paese, nasce dallo sviluppo di una notizia di intelligence che, sul finire dello scorso anno, segnalava all'interno di un gruppo WhatsApp tra militanti islamisti un partecipante che usava un'utenza italiana. Gli accertamenti hanno permesso di identificare l'utilizzatore dell'utenza del primo che, per tutto il periodo delle indagini, durante le quali ha risieduto da clandestino tra Teramo e Milano, è stato sottoposto a sorveglianza costante da personale specializzato della DCPP/UCIGOS.Gli approfondimenti investigativi e i servizi tecnici hanno consentito non solo di confermare l'impianto investigativo ma anche di evidenziare la pericolosità attuale del 22enne, che, nel corso di più conversazioni con gli altri indagati, ha di fatto ammesso di essere un "lupo solitario", dichiarandosi pronto e disponibile a "combattere" e a "fare la guerra", facendo anche intendere di aver ricevuto un addestramento militare.Le attività di captazione, telefoniche e telematiche, hanno permesso anche di recuperare numerosissimi file audio scaricati dal giovane, gran parte dei quali prodotti dal comparto mediatico dell'ISIS, contenenti inni jihadisti e sermoni di Iman radicali propugnatori di odio nei confronti del mondo occidentale e inneggianti al martirio in nome di Allah.Nello stesso contesto operativo sono coinvolti altri due egiziani, un 21enne e un 23enne, quest'ultimo attualmente irreperibile, legati al primo da stretta amicizia e anch'essi accusati di essere interessati in attività apologetica e di propaganda dello Stato islamico. Nei loro confronti è stato già adottato il provvedimento di espulsione del Ministro dell'Interno.