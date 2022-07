Terrorismo: condannata a 3 anni 4 mesi la leonessa Balcani

(ANSA) - MILANO, 18 LUG - E' stata condannata a 3 anni e 4 mesi Bleona Tafallari, la ventenne nata in Kosovo ma domiciliata a Milano, ribattezzata la "leonessa dell'Isis" arrestata lo scorso 17 novembre nel capoluogo lombardo per terrorismo internazionale. Lo ha deciso, al termine del processo in abbreviato, il gup milanese Livio Cristofano che ha riqualificato l'accusa originaria di terrorismo in istigazione a commettere reato. Per lei, arrestata lo scorso novembre, il pm Leonardo Lesti aveva chiesto cinque anni di carcere. Secondo la Procura la giovane donna, che oggi era presente in aula, avrebbe abbracciato il radicalismo di matrice jihadista e fatto attività di arruolamento e proselitismo, anche tra minorenni, senza nascondere l'ambizione di andare a combattere nelle zone di guerra contro il "nemico occidentale". Sarebbe stata una devota sostenitrice da almeno tre anni dell'Isis e avrebbe fatto parte, assieme al marito (che stava in Germania e sarebbe imparentato con l'attentatore di Vienna Kujtim Fejzul), di una sua costola, ossia il gruppo chiamato i 'Leoni dei Balcani'. (ANSA).