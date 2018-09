[L’inchiesta] Il terremoto che “non esiste” nella regione invisibile: danni e sfollati, ma per il Governo non è ancora emergenza

Potrebbe non essere finita qui perché “il terremoto non è prevedibile” e “gli esperti dicono che è aumentata la probabilità che ci possa essere una scossa ancora più forte”. Quindi, “regoliamoci di conseguenza”. Così parlava lo scorso 23 agosto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, da Montecilfone, in provincia di Campobasso, epicentro dello sciame sismico che sta interessando il Molise da metà agosto. E se il tormentone social parla di un “Molise che non esiste”, la verità è che il Molise esiste eccome e deve fare di nuovo i conti con il terremoto, dopo il sisma del 31 ottobre 2002, in cui morirono sotto il crollo della scuola elementare “Jovine” di San Giuliano di Puglia (Cb), 27 alunni ed una maestra. Il nuovo epicentro dista solo qualche decina di chilometri da San Giuliano. I terremoti più forti sono stati avvertiti il 14 agosto alle 23:48, di magnitudo 4.7, e il 16 agosto alle 20:19 e alle 22:22, rispettivamente di magnitudo 5.1 (quello più forte) e 4.4.

Centinaia di scosse

La terra continua a tremare. Dal 14 agosto, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato centinaia di scosse. L’ultimo sisma, di magnitudo 2.3, si è verificato alle 9:15 del 3 settembre, sempre a Montecilfone, esattamente a 11 km di profondità. L’allerta, dunque, resta alto anche perché “l’area dell'epicentro degli eventi sismici”, spiega l’Ordine dei Geologi del Molise “è altamente vulnerabile, al punto tale da poter subire gravi danni anche con eventi di magnitudo contenuta”.

I numeri dell’emergenza

In Molise gli sfollati sono circa 200. La Protezione civile ha allestito apposite tendopoli per accogliere i cittadini che non possono più rientrare nelle loro abitazioni danneggiate dal terremoto. Dai rilievi effettuati dai vigili del fuoco risultano 178 edifici o appartamenti totalmente inagibili e 42 con inagibilità parziale, ma le verifiche continuano tuttora. E poi c’è il problema scuole. All’avvio del prossimo anno scolastico (previsto in Molise il 13 settembre), diversi edifici rimarranno chiusi. Il sisma ha danneggiato alcune scuole, mentre altri edifici non hanno superato le verifiche sismiche. Le autorità locali hanno trovato soluzioni “tampone” per permettere ad alunni e docenti di cominciare regolarmente le lezioni, ma occorrono risorse per mettere in sicurezza gli edifici danneggiati e quelli non a norma. Il MIUR, attraverso l’Ufficio Scolastico Regionale, ha monitorato l’emergenza sin dai primi giorni dello sciame sismico e ha annunciato lo stanziamento di fondi.

Un problema di carattere nazionale

Dai dati del Ministero emerge che in Italia sono 33.000 le scuole a rischio, mentre solo il 10% degli istituti è stato costruito secondo la nuova normativa antisismica. Più del 55% delle scuole italiane si trova nelle cosiddette “aree interne” del paese e oltre il 41% è stato costruito in zone pericolose dal punto di vista sismico. Il 43% delle scuole, infine, risulta realizzato prima del 1976, quando la cultura della sicurezza sismica non era ancora considerata una priorità. Ma forse il dato più inquietante riguarda il certificato di agibilità e abitabilità: ne è provvisto solo il 39% delle scuole.

Si attende lo “stato di emergenza”

La Regione Molise ha richiesto al Governo il riconoscimentodello Stato di emergenza. Il Consiglio dei ministri dovrà prendere una decisione in merito nella riunione del prossimo 7 settembre. Il parere favorevole del Governo permetterebbe lo stanziamento dei primi fondi per tamponare l’emergenza. Non c’è, infatti, solo il problema degli sfollati e delle scuole. Anche la viabilità del territorio ha subito danni e proseguono controlli e verifiche su ponti e viadotti, compreso il ponte sulla diga del “Liscione” (il più lungo viadotto d’Europa costruito su bacino artificiale). Qui si cammina da giorni a 50 km all’ora su tutta la tratta e il pensiero, per chi viaggia, non può non andare al crollo del ponte Morandi di Genova.