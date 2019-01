Terremoto nell'aquilano Magnitudo 4.2, avvertito anche a Roma

Roma, 1 gen. (AdnKronos) - Non smette di tremare la zona dell'Aquila. La scossa di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 19.37 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'evento – con epicentro localizzato tra i comuni di Collelongo, San Vincenzo Valle roveto e Villavallelonga – è stato avvertito dalla popolazione. Dalle prime verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. "La scossa è stata avvertita anche a Roma, Latina e Frosinone" twittano i vigili del fuoco. Dopo la prima scossa di magnitudo 4.2 Richter, registrata alle 19.37, "sono state rilevate solo due repliche, di intensità molto più bassa", dice all'Adnkronos Concetta Nostro, sismologa dell'Ingv. In particolare, le scosse successive sono state registrate alle 19.53 con epicentro a due km da Collelongo e magnitudo 0,9 e alle 20.14 nella stessa zona con magnitudo 1.4.Scossa a est di Roma