Spettro terremoto nel Centro Italia, scossa nella notte di magnitudo 4.1 a Norcia

La terra nel Centro Italia torna a tremare. Nella notte, esattamente alle 2,02 l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di magnitudo 4.1 con ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro 4 km di distanza da Norcia (Perugia), 13 da Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e 14 da Accumoli (Rieti). Una sequenza sismica che si verifica nella stessa zona colpita dai potenti eventi tellurici del 2016 e 2017.

Il sisma è stato seguito dopo pochi muniti da due repliche di magnitudo 3.2 e 2 nella stessa zona e preceduto ieri sera da altre quattro scosse di magnitudo comprese tra 2.8 e 2 con epicentro invece vicino Trevi (Perugia). Le scosse di magnitudo 4.1 e 3.2, in particolare, sono state avvertite distintamente anche nel Reatino, dove non si segnalano comunque danni.

Diverse sono state comunque le telefonate giunte ai vigili del fuoco da persone che chiedevano informazioni.

Diverse persone si sono riversate in strada ad Amatrice, Accumoli e Cittareale, alcuni dei comuni del Reatino colpiti dal sisma dell'agosto 2016, in seguito alla forte scossa di magnitudo 4.1 registrata a Norcia. Al momento i Vigili del fuoco non segnalano danni nei comuni reatini già segnati dal sisma di tre anni fa.

