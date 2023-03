Scene di panico in strada, persone in pigiama e persino con valigia al seguito. È la conseguenza della scossa di magnitudo 4.6 che poco prima della mezzanotte ha colpito la provincia molisana con epicentro Montagano (Campobasso) e che è stata avvertita in tutta la regione e nel vicino Abruzzo fino a Pescara e nella costa adriatica.

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 23 km di profondità ed epicentro nei pressi di Montagano. Oltre che nel Molise, la scossa è stata chiaramente avvertita anche in alcune zone limitrofe della Campania, della Puglia, dell'Abruzzo e del Lazio.

La conta dei danni

Tanta la paura tra gli abitanti, ma al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. Intanto sono in corso le verifiche da parte della Protezione civile. Al momento i Vigili del fuoco non registrano segnalazioni di danni, ma solo richieste di informazioni.

Scuole chiuse a Campobasso e a Montagano

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha disposto per oggi - a fini precauzionali e per procedere ad accurati sopralluoghi in seguito alla forte scossa - la sospensione delle attività didattiche degli istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici, parificati, paritari e degli asili nido pubblici e privati. "A Campobasso - ha fatto sapere il primo cittadino, impegnato nei vari sopralluoghi durante la notte - i Vigili del fuoco al momento non segnalano danni a persone o cose. Analoga la situazione anche all'ospedale Cardarelli, dove non sono segnalati danni di alcun tipo." "Da un primo giro di ricognizione la situazione sembra per fortuna buona: non si segnalano danni particolari. Le verifiche dovranno essere fatte in modo più approfondito, ovviamente. Molti sono scesi in strada: c'è stata tanta paura, ma abbiamo subito aperto la nostra struttura polivalente per chi volesse dormire fuori casa": così da parte sua il sindaco di Montagano, Giuseppe Tullo, dopo la scossa di terremoto il cui epicentro è stato proprio nel comune del Campobassano. "La scossa è stata avvertita molto forte. Le scuole della zona, Petrella, Matrice, e la nostra materna saranno chiuse", afferma il primo cittadino

Scossa avvertita anche a Napoli

La forte scossa di terremoto che ha interessato in particolare il Molise è stata chiaramente avvertita in tutta la confinante provincia di Benevento. Numerose le segnalazioni da vari comuni del Sannio. Paura tra la gente, ma al momento nessuna notizia di danni. La scossa è stata percepita anche nel resto della Campania: pure a Napoli, in modo più distinto ai piani alti dei palazzi.