Forte terremoto davanti alle Marche, la sequenza sismica prosegue. Nella notte replica di magnitudo 3.5

Prosegue la sequenza sismica davanti alla costa delle Marche, dopo il terremoto di magnitudo 5.7 registrato mercoledì mattina. Lascossa più rilevante delle ultime ore è stata di 3.5 alle 23:05,con epicentro in mare a 30 km da Fano. Scuole chiuse anche oggi nella città in provincia di Pesaro e Urbino

Scossa più forte sentita anche a Roma

Mercoledì’ mattina la scossa di magnitudo 5.5 è stata avvertita anche a Roma, nelle province di Firenze, Arezzo e in altre zone della Toscana. Il terremoto è stato avvertito distintamente anche in molte zone dell'Abruzzo, da Pescara a L'Aquila fino a Teramo, e poi nel bolognese e in Romagna fino in Veneto e in Trentino. Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco per chiedere informazioni.

Le immagini

I video

"Girano video che fanno capire l'intensità della scossa percepita nella nostra Regione e alcuni danni, ad esempio, quelli alla stazione di Ancona dove si vedono cadere dei pezzi di muratura nella prossimità delle pensiline", ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, in un punto stampa sul terremoto, aggiungendo che servono quindi "verifiche attente".

La conta dei danni

"Bisogna attendere la valutazione finale, ma per le notizie che abbiamo in questo momento non risultano segnalazioni di danni gravi", ha aggiunto, spiegando che "proseguono i sopralluoghi". "Siamo davanti a una serie di scosse che si ripetono, vediamo come evolverà la situazione; siamo in allerta e seguiamo l'evolversi degli eventi", ha detto ancora Acquaroli. "Sono state oltre 1000 le chiamate al 112 per gli edifici privati e per segnalazioni di minore intensità", ha fatto sapere ancora Acquaroli ricordando che dopo la prima scossa è stato "subito allertato il sistema di protezione civile, le prefetture, i vigili, i Comuni, e consigliato a tutti la chiusura, oggi, delle scuole soprattutto nelle province di Ancona e Pesaro Urbino per fare una verifica degli edifici".