Terremoto 4.4 in Sicilia, paura ma non si segnalano danni

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Pura questa sera nella Sicilia orientale per una scossa di terremoto che l'Ingv ha registrato con una magnitudo di 4.4. Molta gente è uscita in strada, ma dalle prime verifiche non risultano danni a cose o a persone. L'epicentro è stato individuato nel mare antistante la costa del Ragusano, a Marina di Acate, a una profondità di 30 chilometri. Il sisma è stato avvertito con forza anche nel Siracusano e nel Catanese, ed è stato percepito chiaramente anche a Palermo. (ANSA).