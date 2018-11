[L’intervista] “Nella terra dei fuochi i signori della monnezza hanno vinto e vi spiego perché”

Arriva l’esercito. Non si scherza più, questa volta. Se le parole hanno un senso, il commento del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, sono allarmanti: «Siamo sotto attacco». Trecento incendi negli ultimi due anni, dalla Lombardia a Gomorra. Centinaia di migliaia di metri cubi di rifiuti in fumo. Incendi dolosi. E molto pericolosi. Solo quattro in provincia di Caserta negli ultimi due mesi con il rischio di far inceppare la difficoltosa macchina di raccolta e smaltimento di rifiuti.

Il sospetto è che dietro questi fuochi vi sia una strategia criminale ben precisa che punta a scalzare dalla sella della gestione del ciclo dei rifiuti vecchie famiglie per far posto alle nuove che scalpitano per ereditare il testimone della gestione di uno dei business più produttivi.

Ieri sera, è toccato allo Stir di Santa Maria Capua Vetere. Lo Stir è un impianto dove i rifiuti “secchi” vengono tritovagliati, separati, tritati, pronti a trasformarsi in carburante del termovalorizzatore di Acerra. Uno impianto decisivo dove i 104 comuni della provincia di Caserta spedivano i loro rifiuti a secco della indifferenziata. A un chilometro d’aria poco più di 7na settimana fa sono andati a fuoco i della “Lea srl”, una struttura trasformata in discarica. I tecnici dell’Arpa hanno segnalato valori d8 diossina 160 volte superiori alla norma. A Caserta in Prefettura a metà giornata un vertice con il ministro Costa, i massimi livelli delle forze di polizia, la Regione. In occasione dell’incendio di Marcianise il ministro Costa aveva chiesto al Prefetto di Caserta un censimento reale dei siti di stoccaggio di rifiuti 8n provincia di Caserta.

Sono 262 e vanno messi sotto controllo. Naturalmente non tutti ma quelli di “interesse”, quelli “a rischio” se sono esatte le analisi degli investigatori sullo scontro di potere in atto tra famiglie e clan. Il sindaco di Marcianise, Antonello Velardi, caporedattore de “Il Mattino” è il primo che ieri sera ha lanciato l’allarme su Facebook sull’incendio in corso nella vicina Santa Maria Capua Vetere: «La vicenda dello Stir di Santa Maria Capua Vetere segue di pochi giorni l'incendio dello stabilimento Lea di Marcianise, la mia città. Sono eventi dolosi, di una gravità assoluta perché certificano l'incapacità dello Stato, nelle sue varie articolazioni, di riuscire a fronteggiare i criminali che non vogliono abbandonare il grande business della monnezza».

Pessimista, sindaco. Perché?

«Lo Stato ha perso perché ha voluto perdere. La politica, vecchia e nuova, ha mostrato insopportabili complicità o altrettanto insopportabili incompetenze: il risultato è quello che è sotto i nostri occhi. Personalmente sono stato al centro di queste dinamiche: sono stato lasciato solo, come Comune, nella lotta allo stabilimento Lea che inquinava e stoccava i rifiuti senza alcuna regola. E sono stato costretto ad andare via da presidente dell'«Ato Rifiuti» della provincia di Caserta per il sol fatto che cercavo di segnare una discontinuità con il.passato, introducendo metodi nuovi di gestione del ciclo dei rifiuti».

Lei è inviso a diversi amministratori locali che non apprezzano il suo decisionismo...

«I politici della provincia di Caserta, con la complicità della Regione, hanno scelto la strada della continuità con il passato perché evidentemente nessuno ha veramente interesse a cambiare il corso degli eventi. Il risultato è quello che è sotto i nostri occhi. Ora aspettiamo il prossimo incendio di rifiuti. Statene certi, ci sarà sicuramente. Perciò ho scritto e ripeto che la provincia di Caserta è persa e i signori della monnezza hanno vinto»