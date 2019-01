Termina format tv 'casALavoro', con 32 puntate e 20mila visualizzazioni

(AdnKronos) - Termina dopo nove mesi l'avventura di 'casALavoro', il format tv ideato e prodotto dall’ufficio stampa dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. Trentuno viaggi in auto, lungo tutta l'Emilia-Romagna, in compagnia dei consiglieri regionali - con estremi Piacenza e Rimini e le loro province da ovest a est -, direzione Bologna, viale Aldo Moro 50, sede dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. Un migliaio di chilometri percorsi, tra autostrade, strade regionali e provinciali, e anche qualche viottolo. Trentuno consiglieri regionali (due terzi dei 48 componenti dell'Aula se si escludono i vertici istituzionali e i presidenti Saliera e Bonaccini) che si sono raccontati, facendo emergere la persona accanto alla figura pubblica, il politico "mai visto così". I dati parlano di 20.000 visualizzazioni totali solo su cronacabianca.eu, il portale d'informazione del consiglio regionale. Esclusi, dunque, i numeri imponenti della pagina Facebook dell'istituzione, salita a oltre 3.600 amici, anche grazie alle molte condivisioni dei trailer di lancio delle singole puntate. Il progetto 'CasALavoro', presentato nell’aprile 2018, ha ridefinito sulla figura dell'eletto nel parlamento regionale un vecchio e fortunato format Rai, il 'Milano-Roma'. Una telecamera go-pro, piazzata sul vetro anteriore dell'auto, ha registrato i dialoghi tra il consigliere alla guida e un cronista dell'ufficio stampa suo passeggero. Dietro, nascosto sui sedili posteriori, un altro giornalista-cameraman, per le immagini di copertura e qualche inquadratura diversa per vivacizzare i montaggi, a partire dalla presentazione dei protagonisti davanti a casa loro, prima di iniziare il viaggio verso il luogo di lavoro, dove i consiglieri timbrano il cartellino come gli altri dipendenti dell'amministrazione. 'CasALavoro' si congeda, oggi, con un'ultima, sorprendente puntata, la trentaduesima. Un collage di siparietti, piccole gaffe e momenti divertenti che non ha risparmiato nessun protagonista, tra ‘fuori onda’ e 'dietro le quinte’ dei viaggi.