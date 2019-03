Tenta violentare ragazzina nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 12 MAR - La polizia indaga su un tentativo di violenza sessuale ai danni di una ragazzina di 14 anni, avvenuto sabato scorso nella zona di Fossarmato alla periferia di Pavia. Un uomo si è introdotto nella casa della minorenne e ha cercato di aggredirla. Ma la giovane è riuscita a sfuggirgli. L'uomo a quel punto se n'è andato. Gli agenti della squadra volante della Questura di Pavia l'avrebbero già identificato: dovrebbe trattarsi di un operaio che stava lavorando in una zona vicina alla casa dove si è verificato il tentativo di violenza. Le indagini comunque proseguono. La 14enne non ha riportato ferite, ma è rimasta sotto choc in seguito all'aggressione subita.