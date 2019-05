Tenta di uccidere clochard con estintore

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Ha aggredito con ferocia un senza fissa dimora con un estintore. Per questo una guardia giurata è stata arrestata a Roma con l'accusa di tentato omicidio. La Polizia di Stato ha ricostruito l'aggressione avvenuta il 2 aprile nel sottoscala del reparto di Otorinolaringoiatria del POliclinico Umberto I di Roma dove il clochard trovava rifugio. Le telecamere hanno incastrato il vigilantes: è stato ripreso mentre colpiva in testa il clochard con l'estintore. In passato aveva già aggredito il senza fissa dimora.