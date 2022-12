Tenta di strangolare la compagna davanti al padre, preso

(ANSA) - BIASSONO, 16 DIC - Un uomo di 54 anni é stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver brutalmente picchiato la compagna e aver tentato di strangolarla in un appartamento a Biassono (Varese). A dare l'allarme é stato il padre dell'aggressore, che ha assistito alla scena. La donna, 48 anni, è stata trasportata d'urgenza in ospedale con fratture alle ossa nasali e un trauma cranico. "Il mostro é scappato", ha detto lei quando sono arrivati i soccorsi. Mentre la donna veniva caricata in ambulanza, l'aggressore é tornato gridando "io trent'anni di galera me li faccio per te", e a quel punto é stato bloccato. Secondo la ricostruzione dei militari, poco prima, durante una lite per banalità, lui l'ha prima strattonata e poi presa a pugni e calci, infine ha tentato di strangolarla. Lei ha reagito, riuscendo a divincolarsi. Il tutto é accaduto davanti all'anziano padre di lui, che ha chiamato il 112. (ANSA).