Temporali e vento burrasca al Centro-Sud, allerta della protezione civile

Una nuova perturbazione atlantica porterà un'ulteriore fase di maltempo sull'Italia, con precipitazioni intense e venti forti sulle regioni centro-meridionali. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. Come sempre accade con le perturbazioni che approcciano l'Italia da Ovest Nord-Ovest, le regioni tirreniche e il nordest saranno bersaglio di precipitazioni che potranno essere anche forti mentre il Nordovest soprattutto basso piemonte e ponente ligure, assieme alle regioni adriatiche resteranno più protetti.

Da martedì soffieranno venti forti o di burrasca su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Basilicata, specie sui settori appenninici ove le raffiche raggiungeranno intensità di burrasca forte, con mareggiate lungo le coste esposte. Si prevedono precipitazioni intense su Umbria, Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise e sulla Campania.

Valutata per la giornata di martedì allerta arancione per rischio idrogeologico sul Lazio meridionale e appenninico, su buona parte della Campania e del Molise.Temperature in lieve calo al Nord e regioni tirreniche, stazionarie o in lieve aumento al Sud e lungo l'Adriatico. Venti forti di libeccio con mari molto mossi o agitati, locali mareggiate lungo le coste esposte.

Novembre continuerà a mostrarsi umido e piovoso sull'Italia a causa di una serie di perturbazioni che continueranno ad arrivare dall'Atlantico con pochissimo intervallo tra loro. Anche la seconda parte della settimana sarà infatti caratterizzata dalla scomoda presenza di un vortice di bassa pressione sull'Inghilterra che affonderà le sue radici fino al Mediterraneo e anzi, proprio in area mediterranea si scaverà una depressione secondaria che porterà maltempo tra venerdì e il weekend sull'Italia. E' una situazione molto complessa che vedrà coinvolte ancora una volta soprattutto le regioni settentrionali e quelle tirreniche